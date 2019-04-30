2019-04-30T11:10:05+03:00
Общество

Брянского школьника наградили за спасение провалившегося под лед третьеклассника

В концертном зале «Дружба» отметили 370-летие пожарной охраны
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Брянского школьника Даниила Мельника наградили за спасение провалившегося под лед третьеклассника. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Дружба». 29 апреля здесь отметили 370-летний пожарной охраны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Даниил получил медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Подросток учится в восьмом классе Климовской средней школы №2. Он вытащил из полыньи мальчишку, который провалился под лед 11 февраля.

Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» наградили Ивана Лужецкого. Житель карачевского поселка Бережок 1 января спас на пожаре трехлетнюю девочку и ее отца. Работник Ивотской средней школы Виктор Изотов получил медаль «За отвагу на пожаре». 11 июня прошлого года он спас мужчину из горящего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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