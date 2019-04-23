Экс-совладелица брянской фирмы «Окор» Ольга Король пообещала вернуть деньги потерпевшим

Бывшая совладелица брянской фирмы «Окор» пообещала вернуть деньги потерпевшим. Осужденная за мошенничество и отмывание денег Ольга Король отбывает наказание в колонии общего режима в орловском поселке Шахово. Небольшое интервью с ней показали в программе «Расследование Эдуарда Петрова» на телеканале «Россия 24». Выпуск был посвящен женщинам, которые осуждены за тяжкие преступления.

- Предприятие попало под банкротство, - объясняет Ольга Король. – Несмотря на то, что все кредиты были обеспечены, кредитной массы после продажи не хватило, чтобы погасить долги.

Кстати, общая сумма ущерба составила больше 743 миллионов рублей. Брянцы брали в кредит автомобили и мебель в магазине «Окор» в Бежицком районе. В итоге оставались без товара и без денег. Потерпевшими по делу проходили больше 150 человек и 17 кредитных организаций. 718 миллионов рублей Ольга Король и ее супруг Михаил Кащук легализовали с помощью фиктивных финансовых операций.

В 2010 году супругов объявили в международный розыск. Все это время они скрывались на собственной вилле в Испании. Ольгу Король экстрадировали в 2017 году.

- Когда я выйду на свободу, я сделаю все возможное, чтобы погасить все, что я должна потерпевшим и по приговору суда, и по совести, - сказала Ольга Король.

Напомним, Ольгу Король приговорили к 8,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Михаил Кащук получил 9,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в силу в конце апреля прошлого года.

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