2019-04-23T11:14:07+03:00
Экономика

В Брянскэнерго поступило около 7 тысяч обращений от потребителей

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 3 месяца 2019 года. За первый квартал специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 6959 обращений от жителей Брянской области. Больше 3470 обращений жители региона подали, лично посетив центр облуживания потребителей (ЦОП) в областном центре и пункты по работе с потребителями в районах электрических сетей филиала, остальные направлены через call-центр МРСК Центра, интернет-приемную и почту.

Наибольшее количество обращений – 1115 – касались услуги «Установка/замена прибора учета», на втором месте по популярности – 409 обращений – услуга «Предоставление технических ресурсов», на третьем месте – услуга «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении ТП», на ее оказание поступило 203 заявки. Остальные обращения были связаны с коммерческим учетом электрической энергии, техническим обслуживанием электросетевых объектов.

За 3 месяца 2019 года поступило 3259 положительных отзывов о работе специалистов филиала. Энергетиков благодарят за оперативное и качественное выполнение работ, высокий уровень квалификации сотрудников филиала, консультирующих их по вопросам электроснабжения.

Информацию о предоставляемых филиалом услугах можно получить по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13-50. Кроме того, с перечнем услуг можно ознакомиться на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru и в любом офисе обслуживания потребителей Брянскэнерго. Сообщения об отключениях, помимо вышеупомянутых каналов связи, можно направлять в мессенджере Viber по номеру +7 (915) 38-000-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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