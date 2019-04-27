2019-04-27T11:10:43+03:00
Общество

Где в Брянске освятить куличи к Пасхе

Выбрать храм или церковь можно в любом районе города
Мария Дедкова
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Где в Брянске освятить куличи, подскажет «Комсомолка».Где в Брянске освятить куличи, подскажет «Комсомолка».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье,28 апреля, брянцы будут отмечать главный православный праздник - Пасху . Ровно в полночь во всех храмах города пройдет праздничная служба. Освятить куличи, яйца и творожные пасхи можно будет уже накануне в субботу.

Где в Брянске освятить куличи, подскажет «Комсомолка».

Советский район:

- Соборный храм Воскресения, остановка «Площадь революции»

- Горно - Никольский мужской монастырь, остановка «Площадь революции»

- Храм Покрова Пресвятой Богородицы, остановка «Площадь революции»

- Петро -Павловский женский монастырь, остановка «Гостиница «Брянск»

- Преображенская Спасо-Гробовская церковь, остановка «Гостиница «Брянск»

- Тихвинский храм, остановка «Памятник артиллеристам»

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, остановка «Площадь Ленина»

- Храм святого Георгия, остановка «Электроника»

- Храм во имя святого мученика Иоанна воина, остановка «Курган Бессмертия»

Бежицкий район:

- Храм святого Иоанна Кронштадтского, остановка «Больница» (район Камвольного комбината);

- Храм Преображения Господня, остановка «Типография»

- Храм Святой Троицы, остановка «Магазин №55»

Володарский район:

- Церковь Георгия Победоносца на Новостройке, остановка «Больница №2»

- Церковь Ксении Петербургской,остановка "Стадион Брянских партизан"

- Никольский храм, Большое Полпино

Фокинский район:

- Храм Вознесения Господня, остановка «Литий».

Брянский район:

- Свенский Свято-Успенский монастырь, поселок Супонево

- Преображенская церковь, поселок Супонево

- Храм во имя Спаса Нерукотворного, поселок Супонево

- Храм Святой Троицы, поселок Бежичи

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ИСТОЧНИК KP.RU

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