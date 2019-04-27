Где в Брянске освятить куличи к Пасхе
В воскресенье,28 апреля, брянцы будут отмечать главный православный праздник - Пасху . Ровно в полночь во всех храмах города пройдет праздничная служба. Освятить куличи, яйца и творожные пасхи можно будет уже накануне в субботу.
Где в Брянске освятить куличи, подскажет «Комсомолка».
Советский район:
- Соборный храм Воскресения, остановка «Площадь революции»
- Горно - Никольский мужской монастырь, остановка «Площадь революции»
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы, остановка «Площадь революции»
- Петро -Павловский женский монастырь, остановка «Гостиница «Брянск»
- Преображенская Спасо-Гробовская церковь, остановка «Гостиница «Брянск»
- Тихвинский храм, остановка «Памятник артиллеристам»
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, остановка «Площадь Ленина»
- Храм святого Георгия, остановка «Электроника»
- Храм во имя святого мученика Иоанна воина, остановка «Курган Бессмертия»
Бежицкий район:
- Храм святого Иоанна Кронштадтского, остановка «Больница» (район Камвольного комбината);
- Храм Преображения Господня, остановка «Типография»
- Храм Святой Троицы, остановка «Магазин №55»
Володарский район:
- Церковь Георгия Победоносца на Новостройке, остановка «Больница №2»
- Церковь Ксении Петербургской,остановка "Стадион Брянских партизан"
- Никольский храм, Большое Полпино
Фокинский район:
- Храм Вознесения Господня, остановка «Литий».
Брянский район:
- Свенский Свято-Успенский монастырь, поселок Супонево
- Преображенская церковь, поселок Супонево
- Храм во имя Спаса Нерукотворного, поселок Супонево
- Храм Святой Троицы, поселок Бежичи
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ИСТОЧНИК KP.RU