В брянском заповеднике обнаружили новый вид птиц

В заповеднике «Брянский лес» ученые обнаружили новый для наших краев вид птиц. Малого погоныша заметили на пруду на территории центральной усадьбы. Орнитологам удалось записать его «пение».

Малый погоныш – небольшая околоводная птичка на высоких ногах с длинными тонкими пальцами, сообщают в пресс-службе заповедника. Селится в зарослях тростника. На глаза попадается редко. Птица перелетная, зимует в юго-западной Европе, в бассейне Средиземного моря, в Африке. Малому погонышу грозит вымирание. Этот вид занесен в Красные книги Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской и других областей.

В «Брянском лесу» встречаются 115 видов птиц. В прошлом году здесь впервые заметили белую цаплю и камышевку-барсучка. А теперь в заповеднике обосновался и малый погоныш.

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