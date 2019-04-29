2019-04-29T17:40:50+03:00
Общество

В брянском заповеднике обнаружили новый вид птиц

Малый погоныш находится под угрозой вымирания
Марина АНТОНОВА
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Фото: заповедник "Брянский лес", Сергей Шурша.Фото: заповедник "Брянский лес", Сергей Шурша.
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В заповеднике «Брянский лес» ученые обнаружили новый для наших краев вид птиц. Малого погоныша заметили на пруду на территории центральной усадьбы. Орнитологам удалось записать его «пение».

Малый погоныш – небольшая околоводная птичка на высоких ногах с длинными тонкими пальцами, сообщают в пресс-службе заповедника. Селится в зарослях тростника. На глаза попадается редко. Птица перелетная, зимует в юго-западной Европе, в бассейне Средиземного моря, в Африке. Малому погонышу грозит вымирание. Этот вид занесен в Красные книги Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской и других областей.

В «Брянском лесу» встречаются 115 видов птиц. В прошлом году здесь впервые заметили белую цаплю и камышевку-барсучка. А теперь в заповеднике обосновался и малый погоныш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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