2019-04-22T16:45:42+03:00
Экономика

Брянскэнерго готово к работе во время прохождения грозового периода

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» завершена подготовка к работе во время прохождения грозового периода 2019 года. Она направлена на повышение надежности работы оборудования, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Брянской области в период сложных погодных условий.

Проведенные мероприятия разработаны с учетом анализа работы оборудования филиала в грозовой период 2017-2018 гг. Энергетиками обеспечено усиление защиты от атмосферных перенапряжений участков линий электропередачи, расположенных в районах электрических сетей (РЭС) с активной грозовой деятельностью, исходя из анализа отключений линий электропередачи за грозовой период 2017-2018 гг. Также проверены молниезащитные устройства и заземления объектов электросетевого хозяйства, грозозащитные тросы, системы защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи во всех РЭС. Проведена ревизия эксплуатационного запаса, аварийного резерва, трансформаторов, ДГК, разрядников, изоляторов, ОПН и другого оборудования, наиболее повреждаемого в грозовой период. Обеспечено наличие этого исправного оборудования в достаточном количестве, а также готовность к работе всех фиксирующих приборов и устройств по определению мест повреждений на линиях электропередачи.

С ответственным лицами проведены инструктажи и тренировки по технике безопасности, организованы внеплановые проверки оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала энергопредприятия, направленные на проверку и отработку действий в условиях грозы.

Во время прохождения грозового периода электросетевое хозяйство региона нередко подвергается воздействию атмосферных перенапряжений. Своевременная подготовка электросетевого комплекса к работе во время возможного возникновения непростых метеорологических условий позволяет максимально снизить риск возникновения нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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