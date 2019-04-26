2019-04-26T11:19:48+03:00
Общество

26 апреля - 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

На Брянщине проходят памятные митинги
Елена РАКОВА
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Полностью «чистыми» от радиоактивного загрязнения земли Брянской области станут к 2200 году.Полностью «чистыми» от радиоактивного загрязнения земли Брянской области станут к 2200 году.Фото: Елена РАКОВА
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26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мире - авария на Чернобыльской атомной электростанции. Брянская область считается наиболее пострадавшим от аварии регионом страны. В 1986 году в зоне радиоактивного загрязнения оказался 21 район области. Это 978 населенных пунктов, в которых жили 337 тысяч 773 человека. «Чистыми» считались 5 районов – Брянский, Дубровский, Жуковский, Клетнянский и Почепский.

Брянская область единственный регион в стране, где есть все четыре зоны радиоактивного загрязнения, включая зону отчуждения. В зоне отчуждения сейчас находятся 4 поселка в Красногорском районе: Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница. В зоне отселения находятся 26 населенных пунктов в Гордеевском, Злынковском, Клинцовком, Красногорском и Новозыбковском районах. В зоне с правом на отселение 191 населенный пункт в Новозыбковском, Клинцовском, Красногорском, Климовском, Злынковском и Гордеевском районах. В зоне со льготным социально-экономическим статусом – около 500 сел, поселков и деревень в 21 районе области.

Больше 350 тысяч брянцев сейчас живут в загрязненных радиацией районах. С 1986 по 2000 год из «грязных» районов области переехали больше 52 тысяч человек.

Из-за аварии на ЧАЭС 17 тысяч гектаров плодородной земли Брянщины (1%) было выведено из хозяйственного оборота. Около 300 тысяч гектаров брянских лесов оказалось заражено. (Всего в области 1 миллион 208 тысяч гектаров леса).

Около 200 миллионов рублей в год требуется Брянщине, по данным Правительства России, на защитные мероприятия на зараженных землях, которые нужно проводить как минимум до 2050 года.

Полностью «чистыми» от радиоактивного загрязнения земли Брянской области станут к 2200 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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