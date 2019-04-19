ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратил поставку газа ООО «Жилкомсервис» в связи с неплатежами

Действуя в рамках законодательства Российской Федерации, компания «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратила поставку газа теплоснабжающей организации «Жилкомсервис», расположенной в п.Сеща.

ООО «Жилкомсервис» не выполняет договорные обязательства по оплате поставленного газа с ноября 2018 года. Предприятие задолжало 1 млн 13 тыс рублей, а оплата за газ с начала 2019 г. составила всего 15 тыс рублей.

Мероприятия по отключению должников проводятся с целью предотвращения нарастания долгов и в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года N 1245).