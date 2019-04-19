2019-04-19T15:14:51+03:00
Экономика

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратил поставку газа ООО «Жилкомсервис» в связи с неплатежами

Поделиться:
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БРЯНСК»ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БРЯНСК»
Изменить размер текста:

Действуя в рамках законодательства Российской Федерации, компания «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратила поставку газа теплоснабжающей организации «Жилкомсервис», расположенной в п.Сеща.

ООО «Жилкомсервис» не выполняет договорные обязательства по оплате поставленного газа с ноября 2018 года. Предприятие задолжало 1 млн 13 тыс рублей, а оплата за газ с начала 2019 г. составила всего 15 тыс рублей.

Мероприятия по отключению должников проводятся с целью предотвращения нарастания долгов и в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года N 1245).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Клинцов украл у знакомой драгоценности и продал их
В Брянске появился первый в городе диагональный пешеходный переход
В Брянске залатали ямы на 3,2 тысячи квадратных метров дорог
В Брянске выберут лучшую школьную команду КВН
В Брянске два человека получили травмы, упав в маршрутке
Брянский театр драмы покажет спектакль на фестивале «Крылья Победы»
В музее братьев Ткачевых представят работы брянских фотографов
По центру Брянска прошел "марш жизни"
Брянский бизнесмен заплатит почти три миллиона рублей за незаконную добычу песка
Лесоруба из Дубровки отправили за решетку почти на три года за 30 деревьев
На Брянщину не пустили две тысячи белорусских кур без документов
В Брянске пройдет фестиваль казачье культуры
Чистая планета - детям
Под Брянском нашли 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Жители Брянщины в мае получат доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума
Гран-при брянского театрального фестиваля "Хрустальная маска" получила студия "Образ"
Брянец похитил бывшую возлюбленную, пригрозив пистолетом
Сделано из молока!
В Брянске на Первомайском мосту залили выравнивающий слой бетона
Подробности крупного ДТП в Почепе: пострадали три пассажира автобуса
В Дубровском районе прокуратура потребовала закрыть сайты, помогающие незаконным мигрантам
На трассе в Климовском районе водителю легковушки стало плохо: машина врезалась в дерево