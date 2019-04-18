2019-04-18T10:52:47+03:00
Экономика

Брянскэнерго напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП):

- категорически запрещено ловить рыбу под предупреждающими знаками «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!»;

- под действующими линиями электропередачи (ЛЭП) рыбачить опасно для жизни! Ведь, расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров;

- необходимо быть предельно внимательным, перемещаясь под проводами ЛЭП. Следует предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние – менее 1 метра к воздушным ЛЭП;

- современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска или удилище создают опасность поражения электрическим током, прикосновение или даже приближение удилища к проводам действующей ЛЭП неизбежно приведет к смертельной травме;

- на корпусе большинства продаваемых удилищ нанесена информация об опасности ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы. Обращайте внимание на эту информацию;

- приобретая удочку ребенку, нужно обязательно рассказать ему об опасностях, связанных с электрическим током. Необходимо разъяснить правила поведения при рыбной ловле, а также запретить использовать удилище под проводами ЛЭП.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе, чем на 8 метров и проникать внутрь электроустановок.

Нужно немедленно сообщить об этом по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или в район электрических сетей.

Выезжая на рыбалку, будьте осторожны и берегите свою жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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