На Пасху в Брянске пустят дополнительный транспорт
В воскресенье, 28 апреля, Брянск будет отмечать Пасху. По традиции, для горожан в этот день пустят дополнительный общественный транспорт. Часть автобусов будет курсировать по «заказным» маршрутам:
1. «Мамоново поле - ул. Никитина» - 8 автобусов.
Время работы - с 7.55 до 15.00 с интервалом движения 4 минуты.
2. «Большое Полпино -Больница №2» - 4 автобуса.
Время работы - с 7.50 до 14.50 с интервалом движения 10 минут.
3. «Вокзал Орджоникидзеград - Дарковичи» - 8 автобусов.
Время работы - с 8.35 до 15.00 с интервалом движения 10 минут.
4. «Дарковичи - Бежичи» - 15 автобусов.
Время работы - с 8.36 до 15.00 с интервалом движения 6 минут.
5. «Универсам - Дарковичи» - 8 автобусов.
Время работы - с 8.00 до 15.00 с интервалом движения 10 минут.
6. «Брянск 2 - Ковшовка» - 10 автобусов.
Время работы - с 7.58 до 16.00 с интервалом движения 4 минуты.
7. «ул. Никитина - ул. Абашева» - 2 автобуса.
Время работы - с 7.50 до 15.00 с интервалом движения 15 минут.
Проезд в них будет стоить 18 рублей, участникам и инвалидам ВОВ, инвалидам I группы и по зрению предоставляются льготы. Движение остальных автобусов пойдет по «воскресному» расписанию, сообщают в группе "Брянский автобус".
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ИСТОЧНИК KP.RU