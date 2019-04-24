На Пасху в Брянске пустят дополнительный транспорт

В воскресенье, 28 апреля, Брянск будет отмечать Пасху. По традиции, для горожан в этот день пустят дополнительный общественный транспорт. Часть автобусов будет курсировать по «заказным» маршрутам:

1. «Мамоново поле - ул. Никитина» - 8 автобусов.

Время работы - с 7.55 до 15.00 с интервалом движения 4 минуты.

2. «Большое Полпино -Больница №2» - 4 автобуса.

Время работы - с 7.50 до 14.50 с интервалом движения 10 минут.

3. «Вокзал Орджоникидзеград - Дарковичи» - 8 автобусов.

Время работы - с 8.35 до 15.00 с интервалом движения 10 минут.

4. «Дарковичи - Бежичи» - 15 автобусов.

Время работы - с 8.36 до 15.00 с интервалом движения 6 минут.

5. «Универсам - Дарковичи» - 8 автобусов.

Время работы - с 8.00 до 15.00 с интервалом движения 10 минут.

6. «Брянск 2 - Ковшовка» - 10 автобусов.

Время работы - с 7.58 до 16.00 с интервалом движения 4 минуты.

7. «ул. Никитина - ул. Абашева» - 2 автобуса.

Время работы - с 7.50 до 15.00 с интервалом движения 15 минут.

Проезд в них будет стоить 18 рублей, участникам и инвалидам ВОВ, инвалидам I группы и по зрению предоставляются льготы. Движение остальных автобусов пойдет по «воскресному» расписанию, сообщают в группе "Брянский автобус".

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