В «Дружбе» завершился второй этап конкурса профессионального мастерства

В АО «Транснефть – Дружба» прошел второй этап традиционного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В соревнованиях приняли участие 52 нефтепроводчика из Брянского, Куйбышевского, Мичуринского и Пензенского подразделений предприятия. Два дня представители основных рабочих специальностей отрасли выясняли, кто же лучший в своей сфере деятельности.

Перед этим этапом все участники уже прошли строгий отбор на уровне районных управлений и были готовы к испытаниям. А их проводили по всем 11 рабочим специальностям нефтепроводной отрасли.

Соревнования проходили на различных производственных площадках.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Никольское» стала конкурсной площадкой для операторов товарных, лаборантов химического анализа и лаборантов химанализа по нефтепродуктам. На ЛПДС «Никольское-1» прошли конкурсные испытания трубопроводчиков линейных, операторов товарных по нефтепродуктам, слесарей по ремонту технологических установок (РТУ), операторов нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (РиОЭ). Водители грузового автомобиля демонстрировали профессиональное мастерство на полигоне. Соревнования электрогазосварщиков приняло Брянское районное управление (РУ) на базе наливного пункта (НП) «Брянск».

После двух дней напряженных испытаний, судьи назвали имена победителей. В номинации «Трубопроводчик линейный» первое место занял Александр Пурдышов из Куйбышевского районного управления. В номинации «Электрогазосварщик» победу одержал Денис Жидков и Мичуринского районного управления. В категории «Слесарь по РТУ» лучшим стал Александр Рогачев из Брянского районного управления. В номинации «Лаборант химического анализа» победу одержала Ирина Огнева из Мичуринского районного управления. В номинации «Лаборант химического анализа по нефтепродуктам» лучшей стала Наталья Семенькова из Брянского районного управления. В номинации «Оператор товарный» победила Анастасия Голынская из Брянского районного управления. В номинации «Оператор товарный по нефтепродуктам» лучшим стал Евгений Тушканов из Куйбышевского районного управления. В номинации «Электромонтер по РиОЭ» победил Александр Наумов из Брянского районного управления. В номинации «Слесарь по КИПиА» победил Михаил Матушкин из Мичуринского районного управления. В номинации «Оператор НППС» лучшим стал Владислав Сысоев из Мичуринского районного управления. В номинации «Водитель грузового автомобиля» победил Алексей Беляев из Пензенского районного управления. В номинации «Машинист экскаватора» лучшим признали Дмитрия Синюкова из Брянского районного управления.

Победители представят АО «Транснефть – Дружба» в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы ПАО «Транснефть», который пройдет летом 2019 года на базе АО «Транснефть – Приволга» в Самаре.