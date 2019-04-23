АО «Транснефть-Дружба» помогло приобрести колокола для храма Благовещения в Брянске

В канун праздника Благовещения у храма Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Бежицкой в Брянске освятили новые колокола. Приобрести их Брянской епархии помогла компания «Транснефть - Дружба».

100 лет без благовеста

Храм Благовещения относится к Спасо-Гробовской церкви. Его построили в 2017 году. До этого здесь была маленькая часовня. А еще раньше – большой каменный храм. Прихожане-старожилы помнят, что он располагался на месте, где проходит дорога. После закрытия церкви в здании работала парикмахерская. В 70-е годы прошлого века остатки постройки снесли.

АО «Транснефть - Дружба» сотрудничает со Спасо-Гробовской церковью и ее филиалами уже не первый год. При возведении нового храма помогало с покупкой строительных материалов. И не отказало вновь.

- О колоколах давно мечтали настоятель и его прихожане, - рассказал секретарь Брянской епархии, протоиерей Павел (Чикалин). - Колокола – это неотъемлемая часть христианского богослужения. Теперь их звон будет созывать жителей окрестных домов на службу.

В честь торжественного чина после церемонии освящения попробовать позвонить в колокола пригласили всех желающих прихожан.

Прихожане уже услышали звук новых колоколовФото: Марина АНТОНОВА

Благотворительность – неотъемлемая часть работы

Благотворительная работа в регионах, где располагаются производственные объекты «Дружбы», стала доброй традицией предприятия.

- Наше участие не ограничивается только финансовой поддержкой, - говорит генеральный директор АО «Транснефть - Дружба» Олег Богомолов. – Не раз молодые специалисты проводили субботники в подшефном социальном приюте для детей и подростков Унечского района. Ребята из приюта уже подружились с ними и с нетерпением ждут, когда к ним приедут в гости «дружбинцы». Кстати, очередной визит совсем скоро: коллектив предприятия собрал средства на приобретение игровой площадки и молодежь поедет её устанавливать.

Только за минувший год на территории Брянской области компания оказала поддержала свыше трех десятков социально значимых проектов. Более полувека не знал ремонта фельдшерско-акушерский пункт в унечском селе Найтоповичи. Теперь от прежнего здания остались только стены. Благодаря «Дружбе» заменены коммуникации, крыша, окна, двери, радиаторы отопления, уложены новые полы. Оборудованы прививочный, смотровой кабинеты, комната ожидания, обустроен теплый санузел. Приобретены планшетные компьютеры для Брянской городской поликлиники №5, медицинское оборудование для Карачевской центральной районной больницы. С помощью «Дружбы» в детских садах Брянска и муниципальных образований закупается современная мебель, в школьных зданиях устанавливают энергосберегающие стеклопакеты. В этом году в областном центре появятся две «дружбинские» многофункциональные спортивные площадки – на территории гимназии №6 в Советском районе и школы № 36 – в Фокинском.

Еще одна гордость – классы точных наук в школах сел Найтоповичи и Высокое. В рамках Корпоративной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» здесь появилось самое современное оборудование для проведения уроков физики, химии и математики. На очереди в этом году – средняя школа №3 Унечи, Выгоничская школа имени Зайцева и школа в селе Лопушь. В учебных заведениях при поддержке предприятия уже начался ремонт.

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