2019-04-24T08:49:10+03:00
Общество

В Брянской области на майские праздники пустят дополнительные поезда

Они свяжут наш регион с Москвой и Санкт-Петербургом
Марина АНТОНОВА
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1 мая столицу с Брянском свяжут поезда №207и №208.1 мая столицу с Брянском свяжут поезда №207и №208.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области на майские праздники пустят дополнительные поезда. Они будут курсировать между Брянском и Москвой, Брянском и Санкт-Петербургом, Москвой и Новозыбковым.

1 мая столицу с Брянском свяжут поезда №207и №208. Они одновременно отправятся из Москвы и Брянска в 0.41. Поезд №201 Москва – Новозыбков будет отправляться в 21.27 из столицы 26, 30 апреля и 8 мая. Обратно поезд №202 проследует 5, 11 и 12 мая. Из Новозыбкова он выйдет в 17.44, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

30 апреля в 23:35 из Москвы в Новозыбков отправится поезд №203, а 12 мая в 22:27 в обратную сторону - поезд №204.

Из Санкт-Петербурга в наш город можно добраться на дополнительном поезде №239. Он будет отправляться 26, 30 апреля, 3 и 8 мая в 21.46. Обратно пассажиры смогут уехать на поезде №240 28 апреля, 2, 5 и 11 мая. 28 апреля он отправится из Брянска в 15.05, а 5 и 11 мая – в 9.50 и прибывать поезд №240 в эти дни будет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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