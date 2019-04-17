2019-04-17T11:13:27+03:00
Общество

Истощенному брянскому мальчику Саше провели операцию в Москве

Ребенку заменили трубку для кормления
Марина АНТОНОВА
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Фото: Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.Фото: Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.
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Истощенному четырехлетнему мальчику Саше из Брянской области 15 апреля провели операцию в Москве. Об этом сообщила на своей странице в соцсети брянский детский омбудсмен Инна Мухина. Ребенку заменили гастростомическую трубку. Через нее Саша получает пищу, так как не может самостоятельно глотать пищу и лекарства.

«Операция прошла успешно, - пишет Инна Мухина. - Состояние малыша стабильное. Надеюсь, в скором времени он вернется в Брянск».

Напомним, о Саше рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она написала, что в регионе на ребенке «поставили крест». Поэтому его перевезли в Москву. В Брянской области считают, что сделали все возможное для малыша.

Проверкой детдома, где находился Саша, занялись региональный следственный комитет и прокуратура. С проверкой по социальным детским учреждениям поехала и брянский омбудсмен Инна Мухина по поручению Анны Кузнецовой. Она должна была посмотреть, проводят ли диспансеризацию детей, соблюдают ли индивидуальные программы реабилитации и выполняются ли все рекомендации.

Ребенок родился здоровым. Но потом случилось несчастье – он упал с высоты и получил серьезную травму. Родители от мальчика не отказались, они не лишены родительских прав. Какое-то время Саша находился в Карачевском доме ребенка, потом его перевели в Дубровский дом-интернат. Там состояние Саши ухудшилось, и он попал в реанимацию брянской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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