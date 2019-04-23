День Победы-2019 в Брянске: «Бессмертный полк», 74 красные гвоздики и праздничный салют

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Брянске начнется с традиционного Парада поколений на площади Ленина. О том, что ждет жителей областного центра 9 мая, рассказали в правительстве региона.

Торжественное шествие начнется в 10 утра. От площади Ленина колонна военных Брянского гарнизона проследует к площади Партизан. В 11 утра здесь развернется торжественный митинг. А после заработает полевая кухня для ветеранов и начнется концерт Брянского городского эстрадного оркестра.

В очередной раз Брянщина присоединится к «Бессмертному полку». Старт акции – в 13.00 от Кафедрального собора. Участники пройдут по проспекту Ленина и улице Дуки к площади Воинской славы. Во главе колонны встанет оркестр, все шествие будут сопровождать знаменитые песни военных лет.

Праздничные гуляния развернутся на главных улицах и парках города. А основные торжества начнутся с семи вечера на Кургане Бессмертия. Кульминацией станет праздничный фейерверк в 22.30.

- Всего в Брянской области запланировано более 900 мероприятий к 9 мая, - рассказала директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова. – Они будут проходить на главных площадках районов: площадях и скверах, парках и Домах культуры, музеях и библиотеках, мемориальных комплексах…

Аудио и видеопоздравления прозвучат на остановках и в общественном транспорте Брянска, рассказали в управлении культуры. Город украсят 97 тематических инсталляции, 58 баннеров, 15 перетяжек, 300 афиш и 2000 плакатов. Символ победы – красные гвоздики – развесят на участке от площади Ленина до площади Партизан. Число цветов – 74.

А что будет накануне праздника? В Краеведческом музее откроется выставка военного плаката. Экспонаты предоставил московский фонд музея Победы на Поклонной горе. А 6 мая в парке Железнодорожников смонтируют большую стену, имитирующую небо. Любой желающий может закрепить на ней бумажного голубя, символизирующего мир. 7 мая брянские волонтеры вместе с клубом исторического танца исполнят «Вальс Победы» на площадке областной библиотеки. Ребята покажут традиционные танцы 40-х и 50-х годов.

Кроме того, районным администрациям поручили поздравить каждого из 774 брянских ветеранов. По данным облправительства, два года назад их было около двух тысяч человек.

Также под личной ответственностью глав поселений – порядок на военных памятниках и мемориалах «Вечный огонь». А брянским дорожникам до 15 мая наказали провести ямочный ремонт. Работы на проезжей части должны идти весь световой день, без выходных.

Напомним, в штаб «Бессмертного полка» брянцев начали записывать с 15 апреля.

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