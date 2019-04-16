Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»

Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области.

В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Наш портфель предложений способен покрыть все возможные потребности современного человека в цифровых технологиях. И это одна из причин непрерывного роста нашей абонентской базы. «Ростелеком» поддерживает стабильно высокий уровень качества сервисов, уделяя особое внимание вопросам киберзащиты. Поэтому наши пользователи могут не переживать за свою безопасность в Сети: сервис «Антивирус», облачные хранилища, решение Kaspersky Safe Kids и другие продукты обеспечивают защиту почти во всех сферах цифровой жизни».

«Ростелеком» предлагает абонентам принять участие в акции «Для своих» и 30 дней бесплатно пользоваться сервисом Kaspersky Internet Security. Кроме того, пользователям тарифных планов «Для интернета» или «Для интернета везде» в течение месяца бесплатно доступна опция «Родительский контроль», а также 5 Гб облачного пространства для хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами. Абоненты этих тарифных планов также могут в течение года бесплатно смотреть 101 канал «Интерактивного ТВ». Для этого достаточно скачать приложение Wink.