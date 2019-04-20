2019-04-20T10:21:11+03:00
Общество

В Брянске движение по Первомайскому мосту планируют открыть к 5 июля

После окончания работ начнут ремонтировать Литейный мост
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске движение по второй части Первомайского моста обещают открыть 5 июля. В этот день будут отмечать 75-летие образования Брянской области. Срок контракта заканчивается в декабре. Сначала строители обещали закончить работу к 17 сентября. Теперь срок сдачи объекта приблизили.

Работы на мосту идут с опережением графика на пять месяцев, сообщают в пресс-службе областного правительства. Из 72 балок смонтировали уже 60. Осталось уложить два пролета. Швы забетонировали за 8 пролетах из 12. За качеством работ следит строительная инспекция.

Реконструкция второй очереди Первомайского моста началась в июне прошлого года. На работы выделили около 300 миллионов рублей. В этом году 180 миллионов рублей поступило из федерального бюджета.

После открытия Первомайского моста в Бежицком районе Брянска начнут ремонтировать Литейный мост, который находится в неудовлетворительном состоянии. Инженеры доработают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт этого объекта, чтобы работы начались в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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