2019-04-15T17:53:46+03:00
Общество

Брянские депутаты Госдумы отчитались за доходы в 2018 году

Самым богатым народным избранником оказался Борис Пайкин
Марина АНТОНОВА
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Декларации опубликовали на официальном сайте заксобрания.Декларации опубликовали на официальном сайте заксобрания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянские депутаты Госдумы отчитались по доходам за прошлый год. Декларации опубликовали на официальном сайте заксобрания. Самым богатым народным избранником стал Борис Пайкин. Он заработал в 2018 году 27,7 миллиона рублей. В собственности у депутата два земельных участка, коттедж и дачный дом. Личных транспортных средств у него нет.

На втором месте по доходам Николай Валуев. В прошлом году он заработал 7,2 миллиона рублей. В собственности депутата – треть квартиры и гараж. Среди транспортных средств, которыми владеет Николай Валуев, – автомобиль «Тойота Ленд Крузер», мотовездеход, снегоболотоход, снегоход, лодка с мотором и три автоприцепа.

Валентина Миронова заработала почти пять миллионов рублей. Депутат владеет лишь квартирой в 64 квадратных метра.

Доход Валентина Суббота составил 4,8 миллиона рублей. В собственности у него жилой дом, дача, земельный участок и четверть земельного участка под индивидуальную застройку, а также легковой автомобиль «Фольксваген Амарок».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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