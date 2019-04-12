В Брянской области абонент «Ростелекома» накопил 111 тысяч бонусов

Абонент «Ростелекома» в Брянской области собрал более сотни тысяч бонусов. Как и все участники программы «Бонус», он может обменять свои накопления на скидки при подключении услуг цифрового провайдера.

Обладатель такого крупного бонусного портфеля может значительно сэкономить. Так, например, все баллы он может переводить в минуты местных телефонных разговоров, внутризоновой и междугородней связи и два года общаться бесплатно.

Помимо этого, можно бесплатно смотреть телеканалы «Интерактивного ТВ» или воспользоваться предложениями партнеров «Ростелекома» и получить электронные книги, скидку на покупки в интернет-магазинах, купоны на ювелирные украшения и многое другое.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Наш абонент самостоятельно решает, как обменивать баллы. Например, можно целый год пользоваться интернетом с двадцатипятипроцентной скидкой, а заодно активировать подписки на антивирусы и полгода быть под защитой. Кроме того, участник программы сможет дополнительно посмотреть сотню фильмов из «Видеопроката». А если он ценитель масштабных военно-морских баталий, то обменять часть накоплений можно на американский крейсер пятого уровня Marblehead и неделю доступа к премиум-аккаунту».

Участники бонусной программы получают первые баллы уже за регистрацию в программе «Бонус», затем за начисления по услугам связи, единовременные платежи и многое другое. Все баллы суммируются на единый бонусный счет. Подробно о программе лояльности «Ростелекома» и о том, как стать ее VIP-участником, можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии цифрового провайдера.