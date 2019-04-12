В Брянскэнерго состоялся «День предпринимателя»

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» прошёл первый в этом году «День предпринимателя», организованный в форме круглого стола. В мероприятии приняли участие руководители предприятий малого и среднего бизнеса, а также представители правительства Брянской области. Подобные встречи в Брянскэнерго проводятся ежеквартально.

Энергетики рассказали гостям о преимуществах технологического присоединения к сетям Компании, напомнили присутствующим об изменениях в законодательстве, касающихся технологического присоединения для категории заявителей, использующих энергопринимающие устройства мощностью от 15 до 150 кВт. К ним как раз и относятся предприятия малого и среднего бизнеса. Представители Брянскэнерго детально рассказали о каждом этапе, который необходимо пройти заявителю для получения услуги технологического присоединения.

Особое внимание было уделено преимуществам, которые получают предприниматели, обращаясь в сетевую организацию. Так, например, сотрудники Компании стараются в максимально сжатые сроки оформить необходимую документацию и провести необходимые работы. Гости встречи узнали о мерах, которые принимаются в ПАО «МРСК Центра» для повышения доступности оказания услуги технологического присоединения. Так, у заявителей имеется возможность подать электронную заявку на технологическое присоединение и другие услуги, предоставляемые сетевой организацией через Интернет-приемную на корпоративном сайте компании. Кроме того, энергетики предоставляют дополнительную услугу «Сопровождения ТП», в рамках которой готовы выполнить весь перечень мероприятий по технологическому присоединению, который предписан заявителю техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Брянскэнерго и подать заявку на предоставление этой услуги можно, обратившись на прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), либо в Центр обслуживания потребителей филиала (г. Брянск, ул. Советская, 35) и в пункты по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Также это можно сделать на сайте МРСК Центра, воспользовавшись соответствующей ссылкой и заполнив предлагаемую форму.