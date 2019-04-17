Жизнь с «Дружбой»

Сергей Михайлович стоял у истоков становления предприятия, лично вводил в строй первые нефтеперекачивающие станции на Брянщине и в других регионах страны.

Накануне праздника наш корреспондент побывала в гостях у юбиляра, расспросила о том, какую роль «Дружба» сыграла в его жизни.

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- Первое время приходилось и по ночам вскакивать бежать на НПС - нефтеперекачивающую станцию, если там происходила нештатная ситуация, - рассказывает Сергей Михайлович. – В середине 60-х мы только учились работать с новейшими технологиями транспортировки «черного золота». А потом все стало привычным. Не было ни одной ситуации, которую наш коллектив не мог бы решить…

…Сергею Михайловичу Ложечко – 80 лет. Почти половину своей жизни он посвятил нефтепроводу «Дружба». А попал он туда почти случайно.

В 1964 году Сергей Михайлович приехал из Брянска в Унечу навестить родителей. Вместе с другом увидел стройплощадку будущей НПС «Высокое» (сейчас эта станция называется «Унеча»).

- Зрелище было грандиозное, - вспоминает Сергей Михайлович. – Для нас, деревенских ребят, даже трактор, прокладывающий канаву для водопровода, был выдающимся явлением. А на этой огромной стройплощадке работали сотни людей, десятки экскаваторов, бульдозеров, тракторов. Я был очень впечатлен. Позже отец мне рассказал, что это за объект.

Вернувшись в Брянск, Сергей Ложечко услышал объявление по радио о том, что нефтепроводу «Дружба» нужны специалисты. И медлить не стал. Работать на предприятие Сергей Михайлович пришел 25-летним молодым инженером по автоматике и телемеханике. Его взяли в только что созданную комплексную лабораторию. Именно ее сотрудники занимались освоением новой техники, наладкой и пуском оборудования на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах.

Сотрудники комплексной лаборатории "Дружбы" всегда были в гуще событий.Фото: Елена РАКОВА

Первопроходцы и передовики

Сотрудники комплексной лаборатории «Дружбы» были нарасхват. Дел много, а работников не хватает. График был очень плотным.

- В первые годы работы нефтепровода «Дружба» никакой автоматики не было, - говорит Сергей Михайлович. – И мы начали заниматься созданием и наладкой этой системы. К нам привезли щиты автоматики на полупроводниках. Для нас, привыкших работать с релейными механизмами, такое оборудование было почти «космическим». Причем инструкции по эксплуатации иностранной техники не всегда были достаточно подробными, во многих тонкостях разбирались сами.

Даже надежное оборудование, бывало, выходило из строя. Детали для его починки были недоступны. Но сотрудники комплексной лаборатории нашли выход и из этой ситуации.

- Мы тогда конструировали свое оборудование, - вспоминает ветеран «Дружбы». – Работали много, трудно. Приходилось и заново переучиваться, ведь техника становилась все сложнее, и мы должны были в ней разбираться и соответствовать современным требованиям.

В 1967 году во многом благодаря усилиям инженеров комплексной лаборатории «Дружбы» удалось полностью автоматизировать первую очередь нефтепровода.

Предприятие стало передовиком отрасли в СССР и 37 кварталов подряд (!) получало переходящее Красное знамя и высокое звание лидера советского нефтепрома.

Достойная смена

После 1967 года в стране началось строительство многих нефтепроводов, в том числе и второй очереди «Дружбы».

- Нам как первопроходцам приходилось часто ездить в командировки в другие регионы, - рассказывает Сергей Ложечко. - Иногда не приезжал домой по полгода. Особенно когда запускали нефтепроводы в Сибири и северных регионах. За свою работу очень переживал. Чувство ответственности не проходило никогда. Причем не было деления, моя это работа или другого специалиста. Мы могли подменить друг друга в любой момент. Сейчас на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах техника шагнула далеко вперед, ее надежность выше нашей на голову. Нынешние инженеры работу всех систем контролируют на мониторах компьютеров. Автоматически следят за состоянием трубопроводов. А в 60-е годы все было иначе, приходилось все проверять своими руками и глазами.

Сергей Михайлович уверен, что и сейчас на предприятии трудятся ничуть не менее ответственные сотрудники. Они стали достойной сменой старшему поколению.

- Сейчас на предприятии «Транснефть-Дружба» строже относятся к работе и дисциплине, - говорит Сергей Ложечко. – Там собрались отличные специалисты, которые знают свое дело, дорожат нашей историей. И мне очень приятно, что «Транснефть» продолжает оставаться в числе передовых в отрасли.

В следующем году Валентина и Сергей Ложечко отметят бриллиантовую свадьбу.Фото: Елена РАКОВА

Физик и лирик

Как считает Сергей Ложечко, вся жизнь человека делится на три составляющих: работу, семью и творчество. Во всех трех областях Сергей Михайлович преуспел. На работу он пришел простым инженером и за 36 лет дорос до главного инженера управления.

- Мне в детстве больше нравилась история, чем физика, - говорит Сергей Михайлович. – Но когда я оканчивал школу, среди мальчишек было модно идти учиться техническим специальностям. Вот я пошел в Московский энергетический институт. И не пожалел: оказывается, в точных науках тоже очень много интересного.

В семейной жизни у Сергея Ложечко тоже все сложилось. С красавицей женой Валентиной он познакомился еще в конце 50-х годов прошлого века.

- Однажды от завода «Электроаппарат», где я работал после окончания вуза, мне дали путевку на Белобережскую турбазу, - говорит Сергей Ложечко. – Там я встретил Валентину, она тоже отдыхала в санатории, и тоже по путевке от завода, на котором трудилась. Через год после знакомства позвал ее замуж. Супруга меня всегда поддерживала, и я за это ей очень благодарен.

В следующем году чета Ложечко будет отмечать уже бриллиантовую свадьбу – 60-летний юбилей совместной жизни.

В творчестве Сергей Михайлович тоже сумел проявить себя.

- Всю жизнь я вел дневники, а когда вышел на пенсию, решил, что нечего им пылиться в столе, - улыбается ветеран. – И начал писать книгу. О себе и моей «Дружбе», ее рождении, взрослении и становлении. Ведь я всему был свидетелем.

Экземпляр книги воспоминаний, двухтомника «Мой нефтепровод «Дружба» Сергей Ложечко подарил музею АО «Транснефть-Дружба». Ведь в ней – истории и судьбы тех, кто строил нефтепровод, десятки лет работал на нем. За плечами теперь уже писателя Сергея Ложечко – три книги, в том числе – сборник стихов. Еще одна книга воспоминаний о детях войны выйдет в свет на днях. В рукописи – следующая.

- О чем она будет? Это вам, наверно, ни один автор не скажет, - улыбается Сергей Михайлович. – Речь пойдет о прошлом. Надеюсь, и она будет интересна читателям, пригодится будущим поколениям.