2019-04-11T18:29:46+03:00
Общество

В брянских летних лагерях в этом году отдохнут 63 тысячи детей

На оздоровительную кампанию потратят почти 269 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области летом будут работать 460 оздоровительных лагерей и санаториев.В Брянской области летом будут работать 460 оздоровительных лагерей и санаториев.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Летом в брянских лагерях отдохнут больше 63 тысяч детей. На оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе облдумы.

В Брянской области летом будут работать 460 оздоровительных лагерей и санаториев. Из них - 10 лагерей санаторного типа, 13 загородных оздоровительных лагерей и 437 школьных лагерей. Брянские дети будут отдыхать в «Артеке», «Орленке», «Смене» и «Океане». Для этого предоставят федеральные квоты.

Больше тысячи трудных подростков, которые состоят на учете в отделах ПДН, также будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием. Для этих ребят организуют профильные смены «Патриот».

Комиссии проверят состояние детских лагерей и их готовность принять ребят. В первую очередь будут проверять безопасность, питание и медицинское обслуживание в учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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