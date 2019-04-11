В брянских летних лагерях в этом году отдохнут 63 тысячи детей
Летом в брянских лагерях отдохнут больше 63 тысяч детей. На оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе облдумы.
В Брянской области летом будут работать 460 оздоровительных лагерей и санаториев. Из них - 10 лагерей санаторного типа, 13 загородных оздоровительных лагерей и 437 школьных лагерей. Брянские дети будут отдыхать в «Артеке», «Орленке», «Смене» и «Океане». Для этого предоставят федеральные квоты.
Больше тысячи трудных подростков, которые состоят на учете в отделах ПДН, также будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием. Для этих ребят организуют профильные смены «Патриот».
Комиссии проверят состояние детских лагерей и их готовность принять ребят. В первую очередь будут проверять безопасность, питание и медицинское обслуживание в учреждениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU