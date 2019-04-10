2019-04-10T15:58:53+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить участника банды, которая вымогала деньги у бизнесмена

До этого длительные сроки получили семь человек
Марина АНТОНОВА
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Предпринимателя затолкали в микроавтобус у сельского магазина и увели в лес.Предпринимателя затолкали в микроавтобус у сельского магазина и увели в лес.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Брянске будут судить восьмого участника банды, которая вымогала деньги у клинцовского бизнесмена. В феврале 46-летнего уже судимого жителя Брянска задержали в столице. Уголовное дело по статье «Вымогательство» передали для рассмотрения в суд.

- По версии следствия, утром 12 сентября 2015 года у магазина в клинцовском селе Лопатни местного бизнесмена насильно посадили в микроавтобус и увезли, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Предпринимателю сообщили, что его задержали по подозрению в мошенничестве. Для инсценировки силового задержания привлекли сотрудников столичного ЧОПа, которые думали, что участвуют в спецоперации ФСБ. А также двоих полицейских из Москвы. Один из правоохранителей снимал задержание на камеру.

Бизнесмена увезли в лес. Там потребовали передать 200 тысяч евро, чтобы избежать уголовного преследования.

Большие деньги пообещал одолжить друг потерпевшего, которого «задержали» вместе с предпринимателем. Он был депутатом сельсовета и одним из организаторов похищения друга.

- Полицейским было известно о готовящемся преступлении, но они не знали где и когда оно произойдет, а также имя жертвы, - рассказал «Комсомольской правде в Брянске» следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Брянской области Артем Аксенов. – В полицию позвонили свидетели задержания. Сотрудникам ГИБДД поручили остановить микроавтобус, в котором мог находиться похищенный человек.

В тот же день всех участников липовой спецоперации задержали. А похищенный бизнесмен написал заявление в полицию.

Оказалось, что отобрать у него все деньги, незаконно заработанные на сдаче домов по чернобыльской программе, задумали двое друзей. Они привлекли к преступлению криминального авторитета, который через знакомых по колонии смог выйти на продажных правоохраниетелей.

Семеро участников банды получили от 7 до 8,5 лет колонии строгого режима. Криминальный авторитет отбывает наказание в колонии особого режима. Еще один соучастник находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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