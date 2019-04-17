Расследование по клинике «Мед-Лайф», смертельное ДТП и «чернобыльские» аферы

В ноябре прошлого года брянскую полицию возглавил полковник Владислав Толкунов. Он приехал в наш регион из Мордовии, где занимал должность заместителя министра и начальника полиции республиканского МВД. Во вторник, 16 апреля, главный брянский полицейский дал первую пресс-конференцию.

О приоритетах в работе

Приоритеты в моей работе в регионе выстраиваются с учетом социально-экономического развития. В первую очередь, задача полиции - обеспечить жителям возможность спокойно ходить по улицам в любое время суток. Для этого необходима профилактика преступлений. Вторым важным шагом является работа по выявлению коррупции, защита бизнеса от нападок нечистых на руку чиновников. Нужно учитывать и отрасли, которые развиты в Брянской области: это, в первую очередь, лесная отрасль, агропромышленный комплекс, строительство, защита обманутых дольщиков и безопасность на дорогах.

О контроле за маршрутками

Проблемы маршрутных такси проявляются, так как частный бизнес стал более доступным. Нужно разобраться, почему так произошло. В классической автоколонне есть диспетчеры, механики, водители, медики, мастерские для ремонта. Всего этого нет у владельца маршрутки. Но он тоже должен соблюдать требования законодательства: проходить предрейсовые осмотры, проверять машины на неисправности. Наша работа нацелена как на защиту малого и среднего бизнеса, так и на выявление коррупционных оставляющих. Например, тех, кто занимается лицензированием этого вида деятельности или медосмотрами. Контроль в сфере маршрутных перевозок недостаточный. Доступность этого вида бизнеса снижает планку профессионализма игроков.

О телефонных мошенниках

В Брянской области в последнее время растет количество телефонных мошенничеств. Но это характерно не только для нашего региона. Преступники придумывают все новые формы обмана. Для преступника нет границ, иногда они даже находятся за пределами нашей страны. Это, конечно, осложняет поиск. Раскрываемость мошенничеств в Брянской области – в районе 30 процентов, тогда как общая раскрываемость по преступлениям – около 70 процентов. Хотелось бы улучшить эти показатели, но по сравнению с общероссийскими они вполне достойные.

В 2019 году полицейские обнаружили три группы телефонных мошенников. Они действовали из мест лишения свободы. Жертвами злоумышленников стали 40 человек. И это только из Брянской области. Ущерб от преступлений составил 1,5 миллиона рублей.

Об аферах с компенсациями

Эта тема уже много лет является приоритетным направлением для брянской полиции и специфичной для этого региона. За прошлый год завели 14 уголовных дел, связанных с незаконным получением компенсации за сданное государству жилье. По ним проходят шесть чиновников. В основном, они или брали взятки, предоставляя какие-то фиктивные сведения или документы, превышали должностные полномочия.

О патрульных постовых

Роль полицейских патрульных имеет профилактическое значение. Они дисциплинируют хулиганов. Сотрудники ГИБДД, ППС и Росгвардии обеспечивают порядок на улицах. Летом полицейские будут активнее патрулировать парки и скверы, места общепита. В теплое время года пересматривают планы дислокации, чтобы направить сотрудников в места массового скопления людей.

О создании вытрезвителя

Здание под вытрезвитель есть в Брянске, там сделан ремонт и закуплена мебель, сейчас ищут персонал. Надеюсь, в ближайшее время его откроют. Я считаю, это важно и нужно. Вытрезвители работают в других регионах: в Башкирии, Иванове и Саранске. Задача полицейских очистить улицы от маргиналов, чтобы они не совершали преступления, и сами не становились жертвами преступников. Открывать вытрезвители в районах области пока не собираются.

О расследовании уголовного дела медклиники

Расследование уголовного дела по клинике «Мед-Лайф» близится к завершению. По делу проходят 524 потерпевших, среди них – граждане из социально незащищенных слоев. Они заплатили за мнимое лечение от 20 до 488 тысяч рублей. А общая сумма ущерба составила больше 20 миллионов рублей. Это преступление сопоставимо с финансовыми пирамидами или проблемами обманутых дольщиков.

Семерых сотрудников клиники привлекли к уголовной ответственности, в том числе и заместителя генерального директора, которого обвиняют в мошенничестве. В ближайшее время обвинение предъявят еще пяти работникам «Мед-Лайфа».

О скандальной автоаварии на проспекте Московском

Трудно восстановить картину произошедшего. Верховный суд оправдал Олесю Сивакову. Уголовное дело вернули на доследование. На основе результатов экспертизы и показаний свидетелей, Сергею Дзюбе предъявили обвинение.

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