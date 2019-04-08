2019-04-08T15:08:09+03:00
Общество

Тотальный диктант-2019 в Брянске пройдет 13 апреля

Стать участником международной акции может стать любой желающий
Мария Дедкова
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В этом году наш город поучаствует в акции уже в девятый раз.В этом году наш город поучаствует в акции уже в девятый раз.Фото: Марина АНТОНОВА
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В эту субботу, 13 апреля, пройдет «Тотальный диктант-2019» в Брянске. В этом году наш город поучаствует в акции уже в девятый раз. По традиции, проверить свою грамотность может любой желающий.

В этом году «Тотальный диктант» пройдет в Брянском филиале РАНХиГС. Начало – в два часа дня. В аудитории № 219 текст прочтет радиоведущая Мишель Монич. В аудитории № 201- кандидат филологических наук, профессор БГУ имени Ивана Петровского Ирина Биккулова. В аудитории № 213 - уполномоченный по правам ребенка Брянской области Ирина Мухина.

- Тотальный диктант расширяет свои границы, - заявляют организаторы акции. - В этот раз его напишут в более чем 1100 городах 80 стран мира.

Автор текста нынешнего «Тотального диктанта» - писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Специально для проекта он создал четыре текста. Это детективные истории, написанные по мотивам произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого. Какой текст будут писать брянцы, станет известно только в день диктанта.

Чтобы стать участником акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции. Написать диктант можно и онлайн.

- Мы проводим Тотальный диктант не первый год, - говорит координатор акции в Брянске Елена Сорокина. - И все это время видим интерес к акции у жителей Брянска, что, конечно, очень приятно. Подготовка к диктанту в самом разгаре. В прошлом году в акции поучаствовали около 300 брянцев.

КСТАТИ

Где будут писать диктант

Брянский филиал академии госслужбы РАНХиГС (ул. Дуки,61): аудитории №201,213,219.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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