2019-04-08T19:30:27+03:00
Ростелеком

«Ростех», «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» заключили соглашение о совместном развитии систем хранения данных

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ПАО РостелекомПАО Ростелеком
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Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД). Новый альянс расширит возможности компаний в сфере создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения.

Соглашение предусматривает вхождение «Ростелекома» наряду с «Ростехом» в капитал ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростеху» будет принадлежать 51% уставного капитала компании, а «Ростелеком» выкупит остальные 49% доли у структур «ИКС Холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС Групп» (YADRO). «ИКС Холдинг» становится ключевым технологическим партнером и участником альянса для реализации совместных интегрированных проектов.

Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации «Ростех»: «Партнерство призвано усилить компетенции сторон и будет способствовать плотной интеграции разработчиков, производителей и потребителей оборудования для совместной работы в соответствии с реальными запросами рынка».

Одна из основных задач СП – совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных с целью исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму».

Владимир Кириенко, первый вице-президент ПАО «Ростелеком»: «Ключевая задача совместного предприятия – создание надежной технологической платформы для российской телекоммуникационной инфраструктуры. Разработки компании «Национальные технологии», на наш взгляд, одни из лучших на рынке. Системы хранения данных позволяют повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей соответствующих технических решений».

Компания «Национальные технологии», созданная в 2017 году, кроме программно-аппаратного комплекса СХД «Купол» разработала множество других видов продукции. В «ИКС Холдинге» в рамках альянса продолжат расширение продуктовой линейки предприятия, используя собственную продукцию компании YADRO.

Антон Черепенников, генеральный директор ООО «ИКС Холдинг»: «Проект «Национальные технологии» за короткое время продемонстрировал не только свою жизнеспособность, но и создал реальную практику импортозамещения. Формирование нового стратегического ИТ-альянса существенно расширит возможности для разработки и реализации отечественной продукции гражданского назначения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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