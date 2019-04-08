Брянская прокуратура нашла нарушения при строительстве дома для сирот в Новозыбкове

Брянская прокуратура нашла нарушения при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот на улице РОС в Новозыбкове. Жильцы пожаловались на плесень в новых квартирах и разрушение штукатурки на одной из стен.

Нарушения нашли на всех этапах: при строительстве, выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и при эксплуатации жилого дома.

Государственный контракт на покупку 15 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, заключили после электронного аукциона. Разрешение на строительство дома №25 выдали в середине мая прошлого года. Ввели здание в эксплуатацию в конце сентября 2018-го.

- Подрядчик не смонтировал пожарную сигнализацию, в квартирах не установил пожарные извещатели, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Устройство извещателей не было предусмотрено проектной документацией дома. Строители не герметично выполнили водоотлив. Поэтому от талых вод промокла стена. И отошла штукатурка. При строительстве дома не утеплили пол будки на кровлю.

Фото: vk.com.

После сдачи дома администрация должна была провести открытый конкурс по выбору управляющей компании для дома, но этого не сделала. Во время отопительного сезона не обследовали вентиляционные и дымовые каналы.

Нарушения потребовали устранить от директора строительной фирмы и главы администрации Новозыбковского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».