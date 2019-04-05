Группа Brainstorm поздравила жителей Брянска с днем рождения

В среду, 3 апреля, в Брянске прошел концерт самой знаменитой рок-группы Прибалтики - Brainstorm. Главные латышские романтики выступили на сцене ДК БМЗ в Бежицком районе.

Последний раз музыканты приезжали в Брянск семь лет назад. На это раз они заглянули в наш город в рамках масштабного тура в поддержку своего нового альбома «Wonderful Day».

Brainstorm открыли концерт своими главными хитами. Зрители подпевали знакомым строчкам песен «Maybe», «Выходные», «На заре», «Контакты», «Ты не один» и других. Потом музыканты сыграли пару композиций из нового сборника.

Спустя семь лет - снова на брянской сцене.Фото: Ольга УМАРОВА

А в перерыве между песнями фронтмен группы Ренарс Кауперс активно общался со зрителями. Вокалист отвечал на вопросы из зала, которые передавали с записками в течение всего концерта. Рижские гости много шутили и рассказывали о своем детстве и музыке.

- Да, мой день рождения действительно приходится на начало учебного года, 1 сентября, - ответил на одну из записок Ренас Кауперс. – Ждал ли я в детстве этого дня? Ну, я уходил в школу с цветами и возвращался тоже с цветами…

Brainstorm устроили большой тур в поддержку своего нового альбома.Фото: Ольга УМАРОВА

А на просьбу поздравить одну из находившихся в зале девушек с днем рождения, музыканты ответили целой песней «С днем рождения тебя!» на мотив английской «Happy Birthday to You». Следом в зале нашелся еще один именинник. Он также получил персональное музыкальное поздравление от Brainstorm.

В перерыве между песнями фронтмен группы Ренарс Кауперс общался со зрителями.Фото: Ольга УМАРОВА

По словам зрителей, два часа пролетели на одном дыхании. Свет, музыка и общение с залом - все было на самом высоком уровне.

Напомним, накануне концерта в ДК БМЗ корреспондент "Комсомольской правды" в Брянске" пообщалась с музыкантами. В этом году коллектив отмечает 30-летие.

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