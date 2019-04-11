2019-04-11T10:45:54+03:00
Общество

Брянцу вручили медаль за участие в боевых действиях на Кавказе в 1992 году

Награда затерялась и нашла героя только через 27 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск».Фото: пресс-служба филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск».
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Брянцу Андрею Варламову вручили медаль «За отличие в воинской службе» II степени за участие в боевых действиях на Кавказе в 1992 году. Торжественная церемония прошла 8 апреля в Брянске. Награду вручил герою начальник отдела военного комиссариата по Бежицкому и Володарскому районам Игорь Князев.

История награды довольно запутанная, сообщают в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт», где работает Андрей Варламов. Приказ о вручении медали подписали еще в ноябре 1992 года. По документам ее даже вручили, но по факту награждения не состоялось. Андрей Варламов узнал о своем награждении только недавно.

В 1992 году рядовой Андрей Варламов служил сапером-разведчиком 54 гвардейского отдельного учебного инженерно-саперного батальона 171 гвардейского окружного учебного центра подготовки младших специалистов. Между Грузией и Южной Осетией обострилась обстановка. Было принято решение о выводе техники, вооружения и личного имущества военнослужащих вертолетного полка города Цхинвал. Выполнить эту задачу поручили подразделению, в котором проходил срочную службу Андрей Варламов.

Полутора месяца, с июня до середины июля 1992 года, бойцы подразделения обеспечивали безопасность передвижения колонны. Рядовой Андрей Варламов разминировал участки маршрута, эвакуировал извлеченные боеприпасы и уничтожал их. За особые заслуги при несении боевой службы был подписан приказ о награждении Андрея Варламова медалью «За отличие в воинской службе» II степени. Но получил он заслуженную награду только через 27 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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