В Брянской области сельским учителям выплатят миллион рублей

Брянские педагоги, приехавшие работать в сельские школы, получат миллион рублей. О новой программе «Земский учитель» рассказали на заседании общественного совета Центров технического образования в Брянской областной Думе в четверг, 4 апреля.

Программа стартует 1 января 2020 года по всей стране. По новым правилам единовременная выплата в один миллион рублей ждет учителей, которые переедут работать в села и малые города.

Как рассказали в облдуме, круглую сумму будут выделять в «чистом» виде, без вычета подоходного налога и соцпакета. Деньги можно потратить на покупку стройматериалов, погашение ипотечного кредита или приобретение жилья на вторичном рынке. Контракт с педагогами заключат на пять лет.

Документ еще обсуждают в Госдуме, депутаты ждут предложений от регионов. Что просят для сельских учителей брянские чиновники?

- Участники программы будут переезжать в настоящую глубинку, - рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова. - При этом педагогов может не хватать в населенных пунктах побольше. Поэтому мы предлагаем прописать в программе «Земский учитель» конкретную численность населения для участвующих в программе селах и городах. Еще одно предложение: разрешить тратить «программный» миллион не только на жилье, но и на машину - по примеру Нижнего Новгорода. Это касается деревень, где дома можно купить гораздо дешевле, чем за миллион рублей. В итоге часть денег остается.

На обсуждение также вынесли программу «Учитель для России». Речь идет о педагогах без профильного образования, которые имеют смежную с работой специальность.

- Мы хотим, чтобы такие сотрудники тоже могли работать на селе по новой программе, - говорит Татьяна Кулешова. - Предварительно они пройдут специальную подготовку.

Кроме того, в региональном департаменте образования ратуют за снятие возрастных ограничений для участия в программе. То есть словосочетание "молодой специалист" к возрасту иметь отношения не будет.

Напомним, в Брянской области продолжает действовать аналогичная программа «Земский доктор», по которой приехавшие лечить сельских жителей врачи получат «подъемный миллион». Всего на покупку жилья для брянских медиков в этом году потратят 736 миллионов рублей.

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