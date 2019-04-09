Начнут ли на заводе в Фокино сжигать брянский мусор?

Жителей брянского города Фокино потрясла новость: на их цементном заводе будут сжигать мусор со всей Брянской области. Люди выступили против такой инициативы властей, собираются на митинги и народные сходы.

В планах брянских властей перерабатывать до 60 процентов собираемого мусора. Эксперты отмечают, что вряд ли это возможно. Самые передовые в плане переработки отходов страны возвращают в производство Германия - 65% отходов, США - 48%, Швейцария – 35%.

Но существуют отходы, которые нельзя переработать или их переработка невыгодна. Это упаковки от сливочного и растительного масла, коробки из-под молока. Их проще всего сжигать.

- Упаковка от молочных продуктов чаще всего испачкана жиром, - говорит директор регионального оператора по обращению с ТКО Владимир Чашников. – Смыть его можно только едкой химией, которая очень вредна для экологии. А отсортировать такие отходы просто невозможно. Мы планируем построить завод по производству брикетов РДФ-топлива из мусора, которому нельзя дать вторую жизнь, в Большом Полпине. Стоимость его - от полутора до трех миллионов евро.

РДФ-топливо могут сжигать на цементном заводе в Фокине. Оно может частично заменять природный газ, который используют на предприятии. И таким образом экономить энергоресурсах.

- Предприятия, которые используют РДФ-топливо, государство поддерживает, - рассказал нашему корреспонденту директор фокинского завода Сергей Марченков. - Сейчас наши печи не подходят для сжигания РДФ-топлива, их придется модернизировать. На это нужно около 300 миллионов рублей. Но мы не хотим тратить такие большие деньги, если не будет гарантирован результат. Пока нет проектно-сметной документации по модернизации печей. Даже, если мы будем использовать РДФ-топливо, его пробный образец сожгут не в заводской печи, а в лаборатории. При этом измерят все вредные выбросы. В печах завода температура около 1800 градусов Цельсия. При ней все вредные вещества сгорают.

Строить отдельный мусоросжигательный завод на Брянщине нет смысла. Потому что 500 тысяч тонн отходов, которые доходят до брянских полигонов – это слишком мало для него.

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