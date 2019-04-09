Три дополнительных поезда на юг будут проходить через Брянск

Летом брянцы на дополнительных поездах смогут отправится к черноморскому побережью.

Летний поезд №536 Смоленск – Анапа будет курсировать через наш город с 1 июня по 15 сентября. В рейс поезд будет выходить по нечетным дням. Обратно - по нечетным. С 4 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям через Брянск будет отправляться поезд Калининград – Анапа, сообщает служба корпоративных коммуникаций филиала МЖД.

Кроме того, маршрут поезда №468 Смоленск – Адлер продлен до станции Имеретинский курорт. Курсировать состав станет по четным дням со 2 июня по 20 октября.

Напомним, купить билеты можно за 90 дней.

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