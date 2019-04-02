В Брянскэнерго подведены итоги работы в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошло производственное совещание руководителей филиала и начальников районов электрических сетей (РЭС), на котором обсуждались итоги деятельности подразделений за 2018 год и были определены первоочередные задачи на 2019 год. Мероприятие прошло на базе Унечского РЭС.

Совещание открыл директор Брянскэнерго Александр Косарим, обратившийся к присутствующим с приветственным словом. Он отметил, что в 2018 году филиалом достигнуты положительные результаты в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей Брянской области. В качестве основных целей на 2019 год определены четыре направления – увеличение надежности, снижение потерь, повышение экономической эффективности, реализация концепции «Цифровая трансформация 2030».

Участники совещания также обсудили изменения, которые будут внесены в организационную структуру ОТ и СУ филиала в связи с переходом на новую модель управления энергообъектами и созданием единого центра управления сетями (ЕЦУС). Цифровые каналы связи и современные информационные системы нового ЕЦУС, который в скором времени начнет функционировать в Брянскэнерго, позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении в своих сетях и у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад из единого центра.

На мероприятии речь также шла о выполнении производственных программ, подготовке и прохождении отопительного периода, успешном решении задач по снижении аварийности в сетях и по сокращению сроков проведения аварийно – восстановительных работ.

В заключительной части энергетики были ознакомлены с новейшими технологиями работы, средствами и приспособлениями, а также парком квадрокоптеров, которые были приобретены филиалом для обследования с высоты линий электропередачи и подстанций.