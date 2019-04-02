Мглин и Клинцы стали рекордсменами по количеству подключений к услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Брянской области

«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.

Умный сервис«Видеонаблюдение» предназначен для удаленного контроля ситуации в доме и вокруг него. При наличии доступа в интернет из любой точки мира можно наблюдать за играми детей, самочувствием пожилых родителей или домашними питомцами через простое и удобное мобильное приложение. Все записи с видеокамер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» в течение 7 дней и доступны только абоненту или его доверенным лицам.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Рост продаж нашей услуги сместился из центра Брянщины в глубину региона. Мы связываем это с активным проникновением оптики в районы области. Благодаря модернизации телеком-магистральных сетей и строительству новых направлений по технологии GPON («оптика в квартиру»)все больше людей получают возможность подключать наши ресурсоемкие умные сервисы. В том числе – «Видеонаблюдение». Отрадно, что от месяца к месяцу эта услуга набирает популярность среди сельских жителей».

При покупке видеокамеры до 31 июля 2019 года «Ростелеком» дарит абоненту полгода пользования услуги «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.