2019-04-08T12:25:31+03:00
Общество

В Брянске растут доходы и леса

Рост бюджета города Брянска, сохранение и приумножение городских лесов, присвоение звания «Почетный гражданин». На эти и другие темы мы поговорили с главой города Брянска Александром Хлиманковым
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Александр Анатольевич, на мартовском заседании брянского горсовета произошло значительное увеличение городского бюджета. За счет чего это произошло и на что планируется потратить дополнительные средства?

— Экономика областного центра развивается. Об этом свидетельствует хороший рост городского бюджета. Так, если весь годовой бюджет 2018 года был равен 8,7 млрд. рублей, то уже к марту 2019 года доходы областного центра составляют 10,5 млрд. рублей. И это не окончательные цифры, в течение всего года в главный финансовый документ областного центра будут вноситься изменения в сторону его увеличения. В марте увеличение казны в основном произошло за счет безвозмездных поступлений из области. Областной центр получил 1 млрд. 444,5 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы города превысили 9 млн. рублей.

Поступившие средства распределены следующим образом. Значительная сумма — 893 млн. 523,3 тыс. рублей — это средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 306,8 млн. рублей направили на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах. 168 млн. 299,5 тыс. рублей — субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

На заседании 41 млн. 990,6 тыс. рублей распределили на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: на пристройку к детскому саду №155 «Светлячок», на детсады по улице Романа Брянского и улице Новозыбковской. 10 млн. 400,9 тыс. рублей — это субсидии на обеспечение жильем молодых семей.

Реконструкция коллектора по улице Почтовой потребовала 14 млн. 781,5 тыс. рублей, продолжение реконструкции Первомайского моста — 3 млн. 026,7 тыс. рублей, строительство водопровода в поселке Чайковичи — 1 млн. 778,5 тыс. рублей. По решению депутатов 1 млн. 739,1 тыс. рублей израсходуют на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».

Также денежные вливания произошли в отрасль культуры. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для Детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой перечислили 2 млн. 216,1 тыс. рублей. Кроме этого, будут приобретены костюмы для нескольких городских творческих коллективов.

На заседании горсовета были приняты знаковые для Брянска решения. Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

На заседании горсовета были приняты знаковые для Брянска решения. Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

На заседании брянского горсовета было принято решение о передаче из государственной собственности в муниципальную свыше 50 гектар лесных угодий.

- Леса – это легкие города. И наша задача – беречь и сохранять их для здоровья и благополучиявсех горожан. Действительно, на очередной сессии горсовета был включен в состав муниципальных земель обширный земельный участок со статусом особо охраняемой зоны. За счет этого общее количество брянских лесов превысило 1300 гектар. Новая территория предназначена длясодержания мест озеленения, отведенных для отдыха и пешеходных прогулок, а также для улучшения экологической обстановки.Данный участок расположен в пойме реки Десны, по улице Луговой.

На очередном заседании было присвоено звание «Почетный гражданин города Брянска». Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

- Депутаты приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Брянска»бывшему генеральному директору Брянского машиностроительного завода Анатолию Задорожному. Анатолий Александрович Задорожный отдал Брянскому машиностроительному заводу свыше 40 лет.Почти 10 лет, с 2003 по 2012 годы, руководил предприятием. За заслуги в развитие железнодорожного транспорта, большой личный вклад в организацию выпуска новых магистральных грузовых тепловозов в 2005 году Анатолию Задорожному было присвоено звание «Почетный железнодорожник Российской Федерации».

Под руководством Анатолия Александровичабыл организован и налажен выпуск новых магистральных грузовых тепловозов «Пересвет» с коллекторным приводом и первого в России тепловоза с асинхронным приводом «Витязь», спроектированного специально для работы в сложных условиях Байкало-Амурской магистрали. Была проведена модернизация маневрового тепловоза ТЭМ18.На сегодняшний день БМЗ — ключевой завод по производству данной продукции не только в Брянской области, но и во всей Российской Федерации. Предприятие вышло со своей продукцией на международные рынки.

Добавлю, что звание «Почетный гражданин города Брянска» присваивается людям, внесшим заметный вклад в развитие областного центра. Действующих Почетных граждан (за исключением награжденных посмертно или умерших) не может быть более 25 человек. Анатолий Задорожный стал 21-м Почетным гражданином города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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