2019-04-01T13:13:59+03:00
Экономика

В брянском филиале МРСК Центра сотрудники прошли обучение по курсу «Азбука цифровой трансформации»

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.

Цифровая трансформация затрагивает практически все бизнес-процессы, поэтому для ликвидации фрагментарности и создания целостного представления о ней, обучение проведено среди всех сотрудников филиала. Обучение проходило как в очной форме, так и дистанционно – в формате видеоконференцсвязи. В нескольких районах электрических сетей были проведены выездные консультативные занятия.

В ходе занятий сотрудники получили более полное представление о работе электросетевого комплекса в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация - 2030», смогли структурировать и систематизировать знания, а непрофильные специалисты – получили базовое представление о цифровой трансформации.

Обучение азам цифровой трансформации будет продолжено. Знаниями о цифровой трансформации энергетики поделятся со своими партнерами, студентами профильных вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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