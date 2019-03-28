ООО «БрянскЭлектро» на ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета

27 марта сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск приняли участие в ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета в Кокино.

Наша организация наряду с другими 22 ведущими промышленными предприятиями Брянска и области (среди которых отметились такие знаменитые бренды, как ЗАО «Брянсксельмаш», АО «БрянскПиво» и холдинг «Мираторг») была представлена в качестве одного из перспективных работодателей региона в области электроэнергетики.

Не обошли стороной данное событие и гости из других областей – Курской, Калужской, Московской и Липецкой.

Ведущий инженер по подготовке персонала Короткий П.Н. консультировал будущих выпускников направлений подготовки «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» и «Автоматизация технологических процессов и производств» и их преподавателей по вопросам прохождения производственных практик на базе ООО «БрянскЭлектро» и перспективы дальнейшего трудоустройства.

Директор института энергетики и природопользования Безик Д.А. выразил заинтересованность в проведении экскурсии по Центру управления сетями Филиала для специально отобранных учебных групп ВУЗа. Особое внимание нашей организации уделили будущие программисты, желающие развивать приобретенные профессиональные навыки в рамках работы с программой «1С».

На ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета

О преимуществах нашего предприятия для развития карьеры в сфере энергетики студенты смогли узнать также из презентационного ролика, представленного в рамках публичного смотра участников ярмарки вакансий этого года, состоявшегося в актовом зале университета.

Руководитель учебно-производственной практики и трудоустройства выпускников Кабанов М.М. поблагодарил сотрудников Филиала за проведенную консультацию и обеспечение присутствия ООО «БрянскЭлектро» на подобном мероприятии. Кроме того, организаторы уже пригласили представителей от нашего предприятия на защиту выпускных квалификационных работ будущих энергетиков, которая состоится в июне.