2019-03-28T15:09:33+03:00
Общество

ООО «БрянскЭлектро» на ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета

Поделиться:
Ведущий инженер по подготовке персонала Короткий П.Н. консультировал будущих выпускников по вопросам прохождения производственных практик на базе ООО «БрянскЭлектро» и перспективы дальнейшего трудоустройстваВедущий инженер по подготовке персонала Короткий П.Н. консультировал будущих выпускников по вопросам прохождения производственных практик на базе ООО «БрянскЭлектро» и перспективы дальнейшего трудоустройства
Изменить размер текста:

27 марта сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск приняли участие в ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета в Кокино.

Наша организация наряду с другими 22 ведущими промышленными предприятиями Брянска и области (среди которых отметились такие знаменитые бренды, как ЗАО «Брянсксельмаш», АО «БрянскПиво» и холдинг «Мираторг») была представлена в качестве одного из перспективных работодателей региона в области электроэнергетики.

Не обошли стороной данное событие и гости из других областей – Курской, Калужской, Московской и Липецкой.

Ведущий инженер по подготовке персонала Короткий П.Н. консультировал будущих выпускников направлений подготовки «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» и «Автоматизация технологических процессов и производств» и их преподавателей по вопросам прохождения производственных практик на базе ООО «БрянскЭлектро» и перспективы дальнейшего трудоустройства.

Директор института энергетики и природопользования Безик Д.А. выразил заинтересованность в проведении экскурсии по Центру управления сетями Филиала для специально отобранных учебных групп ВУЗа. Особое внимание нашей организации уделили будущие программисты, желающие развивать приобретенные профессиональные навыки в рамках работы с программой «1С».

На ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета

На ярмарке вакансий Брянского государственного аграрного университета

О преимуществах нашего предприятия для развития карьеры в сфере энергетики студенты смогли узнать также из презентационного ролика, представленного в рамках публичного смотра участников ярмарки вакансий этого года, состоявшегося в актовом зале университета.

Руководитель учебно-производственной практики и трудоустройства выпускников Кабанов М.М. поблагодарил сотрудников Филиала за проведенную консультацию и обеспечение присутствия ООО «БрянскЭлектро» на подобном мероприятии. Кроме того, организаторы уже пригласили представителей от нашего предприятия на защиту выпускных квалификационных работ будущих энергетиков, которая состоится в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
Жительница Бежицы перевела мошенникам 705 миллионов рублей
В Брянской области на благоустройство воинских захоронений потратят 100 миллионов рублей
Сдай макулатуру – спаси дерево!
На проспекте Ленина в Брянске установили знаки, запрещающие проезд мотоциклистам ночью
В Брянске на улице Красноармейской пройдут сплошные проверки
В Брянской области депутаты приняли «антимаршруточный» закон
Мошенника-гастролера из Брянской области ищут по всей России
В Клинцах за взятку будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора
Жителям Брянска не рассказали о новом автобусе №31
Жителя Выгоничей будут судить за смерть приятеля
В Брянске в этом году не отремонтируют ни одного двора
Брянского депутата Мухтара Бадырханова исключили из партии из-за скандала в ресторане
В Брянске общегородские субботники пройдут 6 и 20 апреля
В Брянске на проспекте Ленина с крыши дома обвалилась штукатурка
Брянской самбистке Елене Зайкиной присвоили звание «Мастер спорта международного класса»
Житель Клинцов пытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей
Выяснять причины ДТП на улице Спартаковской в Брянске будет прокуратура
В четверг отменили авиарейс из Краснодара в Брянск