2019-03-28T12:52:09+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» рассказал брянским предпринимателям о разумной комплектации онлайн-касс

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На семинаре специалисты цифрового провайдера поделились практическими кейсами по использованию кассового оборудованияНа семинаре специалисты цифрового провайдера поделились практическими кейсами по использованию кассового оборудования
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В Брянской торгово-промышленной палате представители бизнеса обсудили особенности применения контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.

На встрече представители «Ростелекома» рассказали предпринимателям о преимуществах формирования комплектов онлайн-касс под деятельность компании. С 1 июля 2019 года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков в налоговую онлайн.

В помощь предпринимателям «Ростелеком» разработал предложение по онлайн-кассам. В линейке цифрового провайдера собрано все необходимое оборудование для ведения бизнеса согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники» 54-ФЗ.

Владислав Шнекутис, вице-президент Брянской торгово-промышленной палаты: «Без телеком-компаний реализация нового закона невозможна. «Ростелеком» предоставляет доступ в интернет во всех муниципальных образованиях региона, что гарантирует бесперебойную передачу информации о продажах с онлайн-кассы в налоговую. Приятно, что помимо специального интернет-тарифа компания готова предложить бизнесу необходимое кассовое оборудование. А на семинаре специалисты цифрового провайдера еще и поделились практическими кейсами по его использованию».

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Новый закон – непредвиденные расходы для предпринимателя. Поэтому в нашем предложении нет скрытых платежей, а цены фиксированы. Решение «Ростелекома» разработано «под ключ». Вместе с оборудованием бизнес получает весь необходимый сервис, а также бесперебойный доступ в интернет. Все это позволит предпринимателям вести деятельность в рамках закона и оставаться в плюсе».

Базовый комплект «Ростелекома» состоит из онлайн-кассы, фискального накопителя на 13 или 36 месяцев и годового обслуживания у Оператора фискальных данных. Размер фискального накопителя предприниматели выбирают под вид деятельности. Дополнить базовый набор можно терминалом для банковских карт, сканером штрих-кода и Wi-Fi роутером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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