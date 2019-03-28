2019-03-28T11:49:36+03:00
Экономика

Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2018 год. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 503,5 млн. рублей.

В бюджет Брянской области направлено 250,5 млн. рублей, 1,4. млн. рублей земельного налога - в районные бюджеты. Отчисления Брянскэнерго по страховым взносам (Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд социального страхования) и внебюджетным фондам составили 251,6 млн. рублей.

Брянскэнерго исполняет свои налоговые обязательства своевременно и в полном объеме, что положительным образом влияет на социально-экономическое развитие Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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