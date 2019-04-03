Отчет о благотворительной деятельности благотворительного Фонда «Гражданская инициатива» за 2018 год

Благотворительный Фонд «Гражданская инициатива» (ИНН 3243990041, КПП 324501001, ОГРН 1113200000726, место нахождения 242700, Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул. Звездная, дом 38), далее по тексту Фонд, сообщает следующие сведения об использовании имущества в 2018 году. В течение 2018 года Фонд осуществлял исключительно благотворительную уставную деятельность.

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 года не было.

В 2018 году на программы и ведение уставной деятельности Фонда получено денежных средств на общую сумму 12000,00 рублей. Всего за 2018 год из полученных пожертвований в 2018 году денежных средств с учетом остатка на начало 2018 года израсходовано на целевые программы и ведение уставной деятельности 12000 рублей.

Благотворительным фондом «Гражданская инициатива» были проведены социально значимые акции «Сохрани память», «Чистый город», «Счастливое детство» с привлечением волонтеров.

Благоустройство мест захоронений воинов позволило воспитать у молодого поколения:

- любовь к родному краю, уважительное отношение к героическому прошлому и настоящему своей страны;

-чувство личной сопричастности к героическому прошлому малой Родины, личную заинтересованность в увековечивании памяти героев, способность делать важные, полезные дела и видеть результаты своей деятельности.

Проведение акции «Сохрани память» содействовало формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувство гордости за подвиги и достижения земляков.

Реализация акции «Счастливое детство», в рамках которой были отремонтированы детские и спортивные площадки, позволило организовать для жителей близлежащих домов функциональный и безопасный досуг, увеличить спектр досуговых услуг детям и подросткам, повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом, воспитать активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему здоровью.

Остаток денежных средств на 31.12.2018 год составил 0,00 рублей