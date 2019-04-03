В Москве поймали восьмого участника банды, которая вымогала деньги у брянского бизнесмена. Мужчине грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.

Пока злоумышленник находился в розыске, уголовное дело в отношении него приостановили. Как только стало известно, что мужчину поймали, следствие возобновили. Ему предъявили обвинение по статье «Вымогательство группой лиц в особо крупном размере», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 12 сентября 2015 года в селе Лопатни Клинцовского района возле магазина похитили бизнесмена. Его посадили в микроавтобус и вывезли в лес. Предпринимателю сообщили, что его задержали правоохранители по подозрению в мошенничестве. Чтобы инсценировать задержание воспользовались услугами столичного частного охранного предприятия. Охранники не знали о преступных замыслах заказчиков.

От «задержанного» потребовали передать 200 тысяч евро. Он выполнил требование под угрозой применения насилия.

Как выяснили следователи, в преступлении участвовали двое московских полицейских. Один из них снимал похищение на личную камеру, якобы осуществляя оперативную съемку.

После того, как вымогателям передали деньги, их машину остановили брянские полицейские. Они не поверили столичным коллегам.

Следователи изъяли видеокамеру, на которой кроме семейной хроники владельца, были записи похищения человека. Она стала основным доказательством во время следствия и на суде.

Выяснилось, что к преступлению были причастны и двое друзей потерпевшего. Им не давало покоя материальное благополучие друга. Реализовать свой план им помогли продажные правоохранители и криминальный авторитет. Приятель потерпевшего, который участвовал в заговоре и был депутатом сельсовета, посоветовал мужчине откупиться от преследователей и даже одолжил ему нужную сумму.

Семеро преступников уже получили длительные сроки в колониях. Еще один участник банды находится в розыске.

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