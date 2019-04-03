2019-04-03T17:29:33+03:00
Происшествия

В Москве поймали восьмого участника банды, которая вымогала деньги у брянского бизнесмена

Мужчине грозит до 15 лет колонии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Семеро преступников уже получили длительные сроки в колониях.Семеро преступников уже получили длительные сроки в колониях.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Москве поймали восьмого участника банды, которая вымогала деньги у брянского бизнесмена. Мужчине грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.

Пока злоумышленник находился в розыске, уголовное дело в отношении него приостановили. Как только стало известно, что мужчину поймали, следствие возобновили. Ему предъявили обвинение по статье «Вымогательство группой лиц в особо крупном размере», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 12 сентября 2015 года в селе Лопатни Клинцовского района возле магазина похитили бизнесмена. Его посадили в микроавтобус и вывезли в лес. Предпринимателю сообщили, что его задержали правоохранители по подозрению в мошенничестве. Чтобы инсценировать задержание воспользовались услугами столичного частного охранного предприятия. Охранники не знали о преступных замыслах заказчиков.

От «задержанного» потребовали передать 200 тысяч евро. Он выполнил требование под угрозой применения насилия.

Как выяснили следователи, в преступлении участвовали двое московских полицейских. Один из них снимал похищение на личную камеру, якобы осуществляя оперативную съемку.

После того, как вымогателям передали деньги, их машину остановили брянские полицейские. Они не поверили столичным коллегам.

Следователи изъяли видеокамеру, на которой кроме семейной хроники владельца, были записи похищения человека. Она стала основным доказательством во время следствия и на суде.

Выяснилось, что к преступлению были причастны и двое друзей потерпевшего. Им не давало покоя материальное благополучие друга. Реализовать свой план им помогли продажные правоохранители и криминальный авторитет. Приятель потерпевшего, который участвовал в заговоре и был депутатом сельсовета, посоветовал мужчине откупиться от преследователей и даже одолжил ему нужную сумму.

Семеро преступников уже получили длительные сроки в колониях. Еще один участник банды находится в розыске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске на улице Ново-Советской поставят светофоры с кнопкой
Разделяй! Куда попало - не бросай!
Брянца приговорили к 7,5 годам колонии за то, что до смерти избил знакомого
4 апреля на улице Ново-Советской в Брянске ограничат движение
В брянские колонии пытались пронести четыре симкарты
В Брянске задержали украинца, пытавшегося незаконно въехать в страну
Прокуратура попросила для брянского защитника беркутов штраф в 50 тысяч рублей
Дятьковских молодых мам обвинили в распитии спиртных напитков на детских площадках
Жителю Брянска пришлось взять отпуск, чтобы попасть на прием к врачу
Состояние истощенного брянского мальчика из детдома остается тяжелым
В Брянской области перенесли выходной день на Радоницу
Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве многодетной матери в Новозыбкове 24 года колонии
За убийство краснокнижной рыси брянский браконьер получил два года условно
В Брянске подросток в одних трусах попросил закидать его яйцами
Стала известна причина исчезновения 13-летней школьницы в Брянске
Филипп Киркоров объяснил часовую задержку своего концерта в Брянске
В Клинцах 17-летнюю девушку осудили за продажу наркотиков
В Брянске проезд в сельцовской маршрутке подорожал до 32 рублей
Зампрокурора области выслушает жалобы жителей Дубровки
В заброшенном доме в Брянске мучили собак
В Трубчевском районе автомобилист отвлекся на мобильник и сбил пешехода
В Брянске на подготовку городских парков к открытию потратят больше двух миллионов рублей
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала второй на этапе кубка России
С начала года в Брянской области зарегистрировали три случая бешенства