Первая премия для визажистов THE ONE BEAUTY AWARD* от Oriflame
6 апреля в Брянске пройдет beauty-день шведского бренда Oriflame, на котором визажисты покажут свое мастерство и поборются за главный приз в первой премии для визажистов THE ONE BEAUTY award.
Главное бьюти-событие года в твоем городе! День красоты Oriflame. Гостей ждут: мастер-класс от звездного визажиста Ирины Митрошкиной, бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии The ONE Beauty Award, фотозона, digital-тестирование кожи, мастер-классы, дегустация Wellness-коктейлей и многое другое.
Играй с трендами. Следуй своей красоте!
Играй с трендами. Следуй своей красоте! Приходи на Бьюти-день в Брянске и узнай, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день. Почувствуй себя особенным гостем этого события!
Гостей ждет мастер-класс от звездного визажиста Ирины Митрошкиной
В программе мероприятия:
Мастер-класс звездного визажиста Ирины Митрошкиной
Фотозона с профессиональным фотографом
Модные советы от стилиста
Digital-тестирование кожи и индивидуальный подбор системы ухода
Дегустация Wellness коктейлей, секреты здорового питания и энергии
Бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии The ONE Beauty Award
Почувствуй себя особенным гостем этого события!
Приходи и раскрой свою красоту! Участие бесплатно.
Мероприятие состоится по адресу ул. Фокина, 26, Брянский областной театр драмы
Начало в 11.00
Регистрируйся и приходи на мероприятие
https://lifestyle.expert/map/event/5949
Дегустация Wellness* коктейлей, секреты здорового питания и энергии *Веллнесс.Реклама
*-Зе ван бьюти эверд
**-Велнес
ИСТОЧНИК KP.RU