2019-04-03T11:31:56+03:00
Woman

Первая премия для визажистов THE ONE BEAUTY AWARD* от Oriflame

Мария Иванова
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Приходи на Бьюти-день в Брянске!Приходи на Бьюти-день в Брянске!
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6 апреля в Брянске пройдет beauty-день шведского бренда Oriflame, на котором визажисты покажут свое мастерство и поборются за главный приз в первой премии для визажистов THE ONE BEAUTY award.

Главное бьюти-событие года в твоем городе! День красоты Oriflame. Гостей ждут: мастер-класс от звездного визажиста Ирины Митрошкиной, бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии The ONE Beauty Award, фотозона, digital-тестирование кожи, мастер-классы, дегустация Wellness-коктейлей и многое другое.

Играй с трендами. Следуй своей красоте!

Играй с трендами. Следуй своей красоте!

Играй с трендами. Следуй своей красоте! Приходи на Бьюти-день в Брянске и узнай, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день. Почувствуй себя особенным гостем этого события!

Гостей ждет мастер-класс от звездного визажиста Ирины Митрошкиной

Гостей ждет мастер-класс от звездного визажиста Ирины Митрошкиной

В программе мероприятия:

Мастер-класс звездного визажиста Ирины Митрошкиной

Фотозона с профессиональным фотографом

Модные советы от стилиста

Digital-тестирование кожи и индивидуальный подбор системы ухода

Дегустация Wellness коктейлей, секреты здорового питания и энергии

Бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии The ONE Beauty Award

Почувствуй себя особенным гостем этого события!

Почувствуй себя особенным гостем этого события!

Приходи и раскрой свою красоту! Участие бесплатно.

Мероприятие состоится по адресу ул. Фокина, 26, Брянский областной театр драмы

Начало в 11.00

Регистрируйся и приходи на мероприятие

https://lifestyle.expert/map/event/5949

Дегустация Wellness* коктейлей, секреты здорового питания и энергии *Веллнесс.Реклама

Дегустация Wellness* коктейлей, секреты здорового питания и энергии *Веллнесс.Реклама

*-Зе ван бьюти эверд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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