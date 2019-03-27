2019-03-27T13:52:29+03:00
Общество

За три года брянские росгвардейцы выполнили больше 2000 заданий

27 марта отмечают День войск национальной гвардии России
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
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В среду, 27 марта, отмечают День войск национальной гвардии России. Брянские росгвардейцы с момента образования службы выполнили больше 2000 тысяч заданий, задержали и передали полицейским около 100 предполагаемых преступников, а также 800 нарушителей административного законодательства.

На брянских улицах круглые сутки дежурят 60 нарядов группы задержания, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. За три года сотрудники осуществили больше 20 тысяч выездов. Служебно-боевые задачи выполняли и на Северном Кавказе.

Брянские росгвардейцы 80 тысяч раз проверили владельцев оружия и нашли больше 2500 тысяч нарушений. Из незаконного оборота изъяли 2815 единиц оружия, больше 15 тысяч патронов. А также аннулировали 455 лицензий и разрешений.

Накануне праздника, сотрудники ОМОН и СОБР провели экскурсию для юнармейцев на базе спецподразделения. Ребята увидели образцы техники, вооружения и экипировки, пообщались с кинологом и его псом Паладином.

Бойцы СОБР продемонстрировали школьникам боевые приемы. В музее ОМОН ребятам рассказали об истории отряда и товарищах, погибших при исполнении служебного долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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