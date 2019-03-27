2019-03-27T13:21:18+03:00
Общество

К Брянщине подступает эпидемия кори

С 1 апреля в регионе стартует подчищающая иммунизация
Марина АНТОНОВА
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На Украине за год зарегистрировали 58 тысяч заболевших корью.На Украине за год зарегистрировали 58 тысяч заболевших корью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Корь считается в основном детской болезнью. Но после прививки, которую делают малышам в первый год жизни, а потом повторяют в шесть лет, она не страшна. Поэтому многие брянцы не опасаются этой заразной болезни. Но в последнее время врачи предупреждают: вспышки кори по всему миру происходят с завидной частотой. Ее жертвами становятся и дети, и взрослые. Заболевание подбирается и к границам Брянской области.

Опасный сосед

По всей Европе врачи бьют тревогу – наступает эпидемия кори. Много заболевших в Румынии, Италии и Сербии. Но лидером заболеваемости стала Украина, с которой граничит Брянщина. У наших соседей, по данным Минздрава России, зарегистрировали 58 тысяч заболевших. Причиной тому, как говорят санитарные врачи, стало отсутствие вакцинации. Украинцы столкнулись со сложностями с поставками импортного препарата после того, как отказались от российского.

- За последний год почти в три раза увеличилась заболеваемость корью и в России, - рассказал «Брянским известиям» начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. – На один миллион россиян приходится 17,3 заболевших корью. Для нашей страны, где от этой болезни привито 99 процентов населения, это довольно низкая цифра. На Украине, например, этот показатель в десятки раз выше - 1209 заболевших на миллион жителей. Хотя Брянская область и граничит с Украиной, в прошлом году у нас зарегистрировали всего два случая заболевания у детей. И то завезенные - у приехавших на Брянщину из Москвы и Санкт-Петербурга. Наша граница, пока на замке.

В планах Всемирной организации здравоохранения и вовсе избавиться от кори по примеру натуральной оспы – последний случай ее регистрировали в 1977 году.

Кому нужно сделать прививку

Из-за резкого подъема заболеваемости в Брянской области, как и по всей России, стартует подчищающая иммунизация против кори. Она начнется с 1 апреля и продлится до 1 октября. Медики проведут переучет брянцев, чтобы выяснить, кому нужно сделать прививку против кори.

- По Национальному календарю профилактических прививок, бесплатно от кори вакцинируют россиян до 35 лет, - уточняют в Роспотребнадлоре. – Как правило, если человеку ввели первую дозу вакцины в один год и провели ревакцинацию в шесть лет, этого достаточно, чтобы не заболеть корью. Но если в детстве была сделана только одна прививка от кори, нужна ревакцинация.

После 35 лет сделать прививку бесплатно могут взрослые, которые относятся к группам риска. Это медики и педагоги, продавцы, работники транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики и пограничники.

- В Брянской области к двухлетнему возрасту прививки от кори сделаны у 97,9 процента детей, - говорит Григорий Цыганков. – К шести годам этот показатель достигает почти ста процентов. То есть охват вакцинацией довольно большой. Во время подчищающей иммунизации будут прививать тех, кто ни разу в жизни не делал прививок от кори, трудовых мигрантов, приезжих. Кстати, на Брянщине есть еще несколько групп, которые не делают прививки. Например, некоторые верующие отказываются из-за религиозных соображений. Это их право, но оно негативно сказывается на общей эпидемиологической ситуации в регионе.

Проверка на антитела

Корь – одна из самых заразных вирусных инфекций. Дети, как правило, болеют легче, чем взрослые. Она особенно опасна осложнениями, которые бьют по дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системам. У взрослых наиболее часто возникает пневмония. Среди самых опасных последствий кори - воспаление и отек головного мозга (энцефалит). У пожилых людей корь может привести к деменции (слабоумию), глухоте, слепоте. Чаще всего осложнения развиваются у маленьких детей, а среди взрослых - у курильщиков, больных сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Перенесенная болезнь дает иммунитет на всю жизнь. Но самой действенной защитой от кори считается вакцинация.

От эпидемии этого заболевания в нашей стране спасает только большая прослойка привитых людей.

А что делать, если человек не помнит, болел ли корью, в детстве и нет данных о прививке?

- Нужно сдать анализ на напряженность иммунитета - определение наличия антител, - говорят в Роспотребнадзоре. - Если защитные антитела к кори в крови есть, вакцинироваться не нужно, если они отсутствуют - прививку нужно повторить.

Стоит ли снова вводить вакцину, если уже дважды в детстве сделали прививку?

- Двукратная вакцинация обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительное время – в среднем на 20-25 лет, - говорят в Роспотребнадзоре. - После чего он может при необходимости ревакцинироваться. Если по работе вам не приходится много общаться с людьми, в том числе приезжими, и вы не бываете в густонаселенных мегаполисах, прививку против кори в третий раз можно не делать.

БДИ!

Симптомы кори:

Заболевание корью начинается как ОРВИ, только симптомы обычно выражены сильнее, чем у «обычной» простуды.

- высокая температура - 38 - 40 градусов

- заложенность носа, насморк

- сухой кашель

- слезоточивость, покраснение глаз, возможен конъюнктивит

- слабость, потеря аппетита

- сыпь красного цвета появляется на 4-5-й день после заражения, сначала на лице, шее, верхней части туловища, потом спускается вниз, расходится по рукам и ногам

- через 3 - 5 дней сыпь начинает бледнеть и постепенно уходит. На ее месте остается шелушение.

ВАЖНО!

Как лечить заразу:

1. Не занимайтесь самолечением, а сразу же обратитесь к врачу. Подобрать лекарство и дозировку может только доктор.

2. Лечение кори заключается в назначении лекарств, которые помогут справиться с симптомами болезни. В частности, применяются:

- жаропонижающие и противовоспалительные препараты

- обезболивающие

- антигистаминные (для снятия отеков)

- сосудосуживающие (на короткий срок в случае сильного насморка)

3. Больным рекомендуется постельный режим и обильное питье.

4. Если вы общались с больным корью и не были вакцинированы, в течение 72 часов нужно сделать прививку, это поможет не заболеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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