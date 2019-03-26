Брянские больницы получили 21 машину скорой помощи

Во вторник, 26 марта, в Брянске больницам области вручили ключи от новых автомобилей скорой помощи.

21 автомобиль для региона купили за счет федерального бюджета. Это машины ГАЗ-221717 и УАЗ-128811.

Всего новые "скорые" получили 17 медучреждений: Дятьковская, Карачевская, Красногорская, Новозыбковская, Погарская, Стародубская, Суражская, Почепская, Севская,Трубчевская, Унечская и Выгоничская районные больницы, а также Фокинская городская больница, Брянская городская станция скорой медицинской помощи, Брянская межрайонная больница, Жуковская межрайонная больница и Клинцовская городская больница.

К слову, по словам руководства области на покупку еще одной партии машин для медиков из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей.

Всего новые "скорые" получили 17 медучреждений.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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