2019-04-02T15:43:56+03:00
Общество

ООО «БрянскЭлектро» – активный участник реконструкции нового аэропорта

Мария Иванова
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Фото: ООО «БрянскЭлектро»Фото: ООО «БрянскЭлектро»
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С начала 2019 года ведется активная деятельность по реконструкции нового аэропорта Брянска. В своем заявлении о начале ремонтных работ директор аэропорта Александр Сай отметил, что после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэрокомплекса сможет принимать все типы самолетов, которые есть сейчас в гражданской коммерческой авиации, вплоть до таких крупных машин как Boeing 737-800, способный перевозить до 190 пассажиров. Разработана архитектурная концепция аэровокзала из быстровозводимых легких конструкций и служебных зданий аэропорта. На реконструкцию аэропорта в рамках федеральной программы брянский регион рассчитывает получить 1,6 млрд рублей. На федеральные средства планируется обновить ряд объектов, связанных с аэронавигацией, обеспечением посадки и техническими системами аэрокомплекса.

ООО «БрянскЭлектро» принимает деятельное участие в разработке и обеспечении надежного электроснабжения аэропорта. Проведены работы по модернизации освещения прилегающей территории. За счет средств предприятия бригадой мастера Центра электросетевых работ Тимашова С.А.: электромонтёрами Сущим Ю.И., Язвенко Н.А., Шмидтом И.Ю. и машинистом автоподъёмника Александровым В.В., был произведен монтаж современных светодиодных светильников.

Фото: ООО «БрянскЭлектро»

Фото: ООО «БрянскЭлектро»

Преимуществами таких светильников по сравнению с лампами накаливания являются низкое энергопотребление, заявленный долгий срок службы от 30000 до 50000 и более часов, простота установки. Более того, светодиодные светильники являются экологически чистыми и не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации, так как их конструкция не содержит ртути, её производных и других ядовитых, вредных или опасных веществ.

ООО «БрянскЭлектро» продолжает дальнейшее участие в реконструкции нового аэропорта, а также готово вносить свой вклад в развитие инфраструктуры энергетического комплекса региона.

Фото: ООО «БрянскЭлектро»

Фото: ООО «БрянскЭлектро»

ИСТОЧНИК KP.RU

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