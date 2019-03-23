Игорь Маковский: «На реализацию Концепции цифровой трансформации МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в рамках долгосрочной инвестиционной программы будет направлено 64 миллиарда рублей»

В Москве завершила свою двухдневную работу коллегия ПАО «МРСК Центра» -управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством генерального директора Общества Игоря Маковского. В ней приняли участие руководители основных функциональных направлений и подразделений и директора 20 региональных филиалов.

В своем приветственном слове Игорь Маковский зачитал обращение к присутствующим Генерального директора ГК «Россети» Павла Ливинского, в котором он пожелал участникам коллегии объективного подведения итогов за 2018 год и реализации всех намеченных планов в 2019 году.

Главной темой второго дня работы коллегии стали результаты исполнения в 2018 году договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья». О них собравшимся рассказал руководитель проектного офиса ПАО «МРСК Центра» Сергей Румянцев. В своем выступлении он отметил, что все ключевые показатели эффективности, установленные для единоличного исполнительного органа на 2018 год, выполнены. Достигнуты хорошие производственно-экономические результаты, в том числе в части сокращения операционных расходов и повышения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности обеих компаний, повышения производительности труда и уровня качества оказываемых услуг. В числе целей и задач управляющей организации в рамках договора ЕИО на 2019 год Сергей Румянцев назвал достижение базовых и целевых КПЭ, дальнейшую актуализацию структуры управления договором ЕИО, изменение принципа достижения эффектов от плана мероприятий 2017-2019 гг на основе перехода на систему «проектного» управления изменениями производственно-технологического и организационно-экономического состояния обеих компаний.

Также в рамках второго дня коллегии с докладами об основных итогах производственной и финансово-хозяйственной деятельности выступили руководители филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В заключительной части мероприятия состоялась торжественная церемония награждения филиалов, показавших лучшие результаты по итогам работы в 2018 году. Диплом I степени за достижение высокой эффективности по результатам деятельности в 2018 году, выполнение задач по надежному и качественному электроснабжению потребителей, операционной эффективности, развитию услуг, модернизации оборудования, росту энергоэффективности и обеспечению социальной стабильности в коллективе и в регионе эксплуатационной ответственности филиала удостоился - филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго». Дипломом II степени награжден филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Диплом III степени получил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». Благодарственными письмами и кубками по итогам работы в части снижения потерь электроэнергии в 2018 году награждены филиалы ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго».

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в итоговом слове подвел результаты работы коллегии и остановился на первоочередных задачах компании на 2019 год. Он подчеркнул, что в центре внимания будет находиться стартующий в ней процесс полномасштабной реализации Концепции цифровой трансформации, в рамках которого уже до конца года предстоит выполнить значительные объемы работ. Всего же в долгосрочной инвестиционной программе Общества совокупно на цели цифровизации предусмотрено 64 млрд. рублей. Также глава компании заострил внимание участников коллегии на необходимости усиления работы по ключевым направлениям деятельности. В первую очередь это касается, обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, развития и модернизации электросетевого комплекса, повышение эффективности деятельности Общества, снижения потерь и операционных издержек.