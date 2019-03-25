2019-03-25T16:44:15+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» открыл новые возможности для аграриев Брянской области

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В рамках деловой программы на конференции «Ростелеком» представил цифровые сервисы для сельского хозяйства, основанные на работе с большими даннымВ рамках деловой программы на конференции «Ростелеком» представил цифровые сервисы для сельского хозяйства, основанные на работе с большими данным
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На II Международной научно-практической конференции «Ростелеком» представил цифровые решения для развития сельского хозяйства Брянской области. В мероприятии приняли участие фермеры, руководители сельхозпредприятий, администрация региона и будущие выпускники Брянского аграрного университета.

В рамках деловой программы «Ростелеком» представил цифровые сервисы для сельского хозяйства, основанные на работе с большими данными. Среди них решения для мониторинга крупного рогатого скота, удалённого управления сельхозтехникой и аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных аппаратов.

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Использование цифровых технологий уже давно стало отраслевым стандартом в аграрном секторе. «Ростелеком» обладает достаточными компетенциями для того, чтобы задавать темп в этом направлении. Так, программное решение компании для передачи телеметрических данных уже использует Департамент информационных технологий Москвы. Опыт москвичей придётся кстати и брянским аграриям. Каждый фермер в любой момент времени может проводить мониторинг и удалённо управлять сельхозтехникой. Тракторы, сеялки, комбайны – всё это будет находиться под круглосуточным контролем».

Национальный провайдер предлагает сельхозпроизводителям цифровые продукты для комплексного управления парком техники. Мониторинг транспорта с помощью бортового навигационно-спутникового оборудования позволяет снизить расход горючего, а также оптимизировать передвижение техники и загрузку персонала. Внедрение телеметрической системы контроля исключает фальсификацию данных и фиксирует реальные показатели исполнения маршрута.

Николай Белоус, ректор Брянского государственного аграрного унивеситета: «Участие «Ростелекома» в такого рода мероприятиях – это информационная подпитка для наших сельских товаропроизводителей. Недалек тот день, когда данные обо всех сельхозугодиях будут собраны в едином ситуационном центре. Платформа станет копилкой знаний агронауки и современных разработок – от систем мониторинга и удаленного управления до беспилотных летательных аппаратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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