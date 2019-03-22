2019-03-25T12:10:17+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований - и мы готовы быть в их авангарде"

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Игорь МаковскийИгорь Маковский
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22 марта, в Москве начала свою работу двухдневная коллегия ПАО «МРСК Центра» -управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством генерального директора Общества Игоря Маковского. В ней приняли участие около 100 человек - руководители основных функциональных направлений и подразделений и директора 20 региональных филиалов.

С приветственным словом к присутствующим обратился Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья Александр Казаков. Он подчеркнул, что компания является одной из крупнейших и самых передовых в отечественном электросетевом комплексе и на нее многие равняются. Это подтвердили и результаты ее работы прошлого года, сказал Александр Казаков.

Старт работе коллегии дал Игорь Маковский. В своем вступительном слове глава компании отметил, что в 2018 году МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья достигли положительные результаты в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей 20 регионов страны, в создании благоприятных условий для экономического развития регионов операционной деятельности. Перечислив основные достижения, Игорь Маковский остановился на проблемных вопросах и путях их решений. В частности, он дал поручение руководителям профильных направлений и филиалов Общества повысить эффективность работы по снижению потерь. Кроме того, директорам филиалов было поручено разработать программы по освещению населенных пунктов регионов, исходя из их реальных потребностей.

Также глава компании указал на необходимость синхронизировать все прозводственные программы Общества с мероприятиями матрицы цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, полномасштабная реализация которой стартует в нынешнем году. «Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований, предстоит быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей. И нынешний год в этом плане для Общества станет во многом определяющим», - подчеркнул Игорь Маковский.

Выступивший далее первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин подвел итоги производственной деятельности Общества в 2018 году. Речь шла о выполнении производственных программ, подготовке и прохождении отопительного периода, успешном решении задач по снижении аварийности в сетях и по сокращению сроков проведения аварийно-восстановительных работ.

И.о. первого заместителя генерального ПАО «МРСК Центра» Виталий Акуличев рассказал о результатах работы по подготовке к реализации в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья концепции цифровой трансформации. Подробно Виталий Акуличев остановился на результатах сквозного производственного рейтингования районов электрических сетей Общества, ставшие одним из базисов для формирования детализированной матрицы проекта цифровизации.

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Константин Петухов познакомил собравшихся с итогами работы по передаче электроэнергии, технологическому присоединению и реализации дополнительных сервисов, а также с предпринимаемыми мерами по сокращению дебиторской задолженности.

Важным вопросом, который рассмотрели участники коллегии, стали и результаты финансово-экономической деятельности Общества. О них рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Иноземцев, отметивший в своем выступлении его устойчивую и прибыльную работу по итогам 2018 года.

Также с докладами об итогах работы выступили директора филиалов МРСК Центра.

Главной темой второго дня работы коллегии станут результаты исполнения в 2019 году договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018 году и задачи на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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