Брянскэнерго восстановило нарушенное непогодой электроснабжение жителей Брянской области

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды районов Брянской области.

Энергетики вели аварийно – восстановительные работы в оперативном режиме, благодаря чему уже к вечеру 22 марта удалось ликвидировать последствия внештатной ситуации природного характера.

Центром управления сетями филиала в постоянном режиме ведется контроль обстановки в регионе. Сотрудники Брянскэнерго проводят обследования линий электропередачи, ведутся плановые работы, выполняются локальные заявки потребителей.

Напомним, что 22 марта в результате шквалистого ветра с выпадением осадков в виде дождя, произошли частичные отключения электроснабжения в нескольких районах Брянской области. К ликвидации последствий непогоды были привлечены более 12 аварийно-восстановительных бригад и 17 единиц техники филиала.

Более подробную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно уточнить по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13–50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Telergam и Viber (все звонки бесплатные).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».